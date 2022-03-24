مذيع يستفز رهف القحطاني بسبب عملية تجميل أنفها.. وهكذا تقيِّم جمالها

أطلَّت مشهورة "سناب شات"، رهف القحطاني، ضيفة في لقاء مع الإعلامي السعودي محمد المتوم، وتطرَّقت للحديث عن عدة مواضيع من بينها العملية التجميلية التي أجرتها لأنفها.

خلال اللقاء، طرَّح محمد المتوم سؤالًا على رهف القحطاني بشأن العملية التي أجرتها لأنفها قائلًا: "ليش سويتي خشمك"، لتجيب: "أنا أدري إني زينة، والله أدري إني زينة، سويته لأن خشمي كان يحتاج رفع ورفعته".

وحاول الإعلامي استفزاز القحطاني حينما قال لها: "لكنها خلقة الله أحلى وطبيعي"، لكنها أشارت أن أنفها احتاج التعديل بسبب تدليه للأسم، وقالت: "خشمي كان مرة نازل .. حلو بس يبغى له تعديل بسيط".

وحينما سألها المتوم حول نسبة الجمال التي تضعها لنفسها، أجابت فورًا وبكل ثقة: "فوق ما أنت تتصور، حط العدد وضاعفه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات القحطاني وطريقة المذيع المستفزة، فكتبت إحدى المتابعات: "صفرررر اقل من عاديه بالجمال في اجمل بكثير ولو بس يطلعون ضربو ترند من اول مره وبدون تجميل ولا تعديل بس ساترين نفسهم".

وانتقد أحد المتابعين المذيع والقحطاني، فعلَّق أحدهم: "اسمج لقاء شفته بحياتي لا من مذيع ولا من اسأله اما رهف لها برامج اخرى حلوه".

رهف القحطاني تتحدى المشهورات وتظهر دون فلتv

وفي وقت سابق، تحدَّت القحطاني مشهورات السوشيال ميديا في أن يخرجن دون مستحضرات تجميل أو فلاتر عبر حساباتهم الخاصة.