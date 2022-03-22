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رهف القحطاني تتحدى المشهورات وتظهر دون فلتر.. ومتابع يسخر "فعلا بس فل عمليات"

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 07:09
رهف القحطاني
رهف القحطاني

تحدَّت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، جميع مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج عبر حساباتهم الشخصية دون مستحضرات تجميل أو فلاتر.

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شاركت رهف القحطاني، المعروفة باسم "وذ نكهة"، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو أطلَّت من خلاله دون مستحضرات تجميل ودون اللجوء لفلتر مستعرضةً ملامحها دون أي تعديل، وقالت باستحقار: "أتحدى أي مشهور تطلع بدون فلتر أو ميكاب.. اتحدى.. ما أحد صح؟ بس أنا".

ويأتي فيديو القحطاني وتحديها عقب خضوعها لعملية تجميل لأنفها، فقد اتخذت هذه الخطوة بعدما تعرَّضت للتنمر من قبل متابعها حينما ظهر شكل أنفها الحقيقي دون فلتر أثناء تواجدها في معرض العطور بالرياض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو رهف، وانتقدوا غرورها وتعاليها خاصة أنها لم تكن لتظهر دون فلتر لو لم تكن قد أجرت عملية تجميل لأنفها، فكتبت إحداهن: "فعلا بس فل عمليات ولا حاجة طبيعية".

وعلَّق آخر: "بعد ماغيرتي راسك تتحدي"، مُرفقة بصورتها قبل تجميل أنفها وبعده.

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وكتبت إحداهن ساخرة: "المشكله حاطه عدسات ومسويه مايكرو لحواجبها والله العالم اذا ماسوت تركيبه لشعرها وحاطه تنت وتتكلم اش ذي الثقه العميا".
 

كلمات دالة:رهف القحطانينجومفنعملية تجميل

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