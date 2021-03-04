مراد يلدريم واسراء بيلجيتش يوجهان رسالة لجمهور رامو

أصبح بعض من جمهور المسلسل التركي "رامو" مهوسًا بثنائيه، مراد يلدريم الذي يجسد دور "رامو" وزميلته "اسراء بيلجيتش" التي تلعب دور "سيبال". حتى وصل الأمر للتنمر على زوجة مراد المغربية إيمان الباني.

أبدا نجم المسلسل انزعاجه من هذا الأمر، فاصدر بيان عبر "ستوري" حسابه الشخصي على انستغرام وعلق فيه، "إلى بعض الجمهور: انتم تعرفون أني عادةً لا اتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لكني أكتب هذا الكلام لأن الأمر وصل إلى بعد آخر يسبب لي الازعاج".

وأضاف: "الجمهور" الذي يقوم بإهانة زوجتي تحت مسمى "#ramble" (رامو وسيبال)، ويرسلون لي رسائل باستخدام أسلوب الأمر! هذه المرأة (زوجته) التي تسيؤون لها أجهضت 5 مرات، ومرة كنا نبحث عن ممثلة لتكون شريكتي في المسلسل وهي من قامت باقتراح اسم اسراء بيلجيتس لأنها رأت بأن الكيمياء والتناسق بيننا سيكون رائع، وبعد ايصالي اسم اسراء للقناة وشركة الانتاج رأينا جميعنا كيف كانت زوجتي محقة بنظرهتها الثاقبة."

وأوضح: "هذا مسلسل، وسنستمر بالعمل فيه بأكبر احترافية. كتبت هذا الكلام لعلكم تجدون بعض الشيء الذي يعضكم. لا شيء كما يبدو عليه من الخارج. أنا لست سعيد من هذا الوضع ولا حتى إسراء التي قامت بتحذيركم من قبل. اتمنى ان ينتهي هذا الوضع، تحياتي".

تصريح مراد يلدريم بعد مضايقه جمهور مسلسل رامو لزوجته.



"تلك المرأة التي قمتم بإهانتها أجهضت ٥ مرات وفي مرة واحدة منهم كنا نبحث عن اسم سيدة للمسلسل وهي رشحت إسراء وبعد اسبوعين من اقناعي انا للقناه والمنتجين لقد رأينا أن زوجتي كانت على حق". pic.twitter.com/eTF98IqHsm — NEWS TR (@Bjjj8H) March 3, 2021

وكالعادة انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا التصريح فمنهم من تعاطف مع مراد وزوجته، وهناك من أجهمه بسبب البيان الذي اصدره وخاصة المقطع الذي يتعلق بترشيح زوجته لإسراء.

فقد علق أحد رواد تويتر، "تمام الفانز مريض جدا مش مختلفين بس شو حركات الاطفال هيدي في ممثلين اتعرضو لفانز متخلف اكثر و ما طلعو حكو! بعدين الله يرزقهم اطفال قريبا بس لشو حركات الاستعطاف خير شدخلل يعني!"

وكتب آخر: "ماله داعيه يقول الاشياء ذي، ايش نستفيد اذا عرفنا انه اجهضت ٥ مرات ولا هي الي اختارت اسراء معه، طريقته بالبدايه غلط ؛لو مكتفي بأول الاسطر ونهايه الكلام احسن".

بينما دافع عنه أحدهم "بس قصة ان ايمان اللي اختارت إسراء شو فيها غلط يعني بالنسبة الي شايفته عادي شو المشكلة يعني؟! ويمكن اقترحتها عليهم اقتراح وهني حرين يوافقو ولا يرفضوا. بعدين كلام مراد واضح مش قصده ان فانز الرامبل هم السبب بالاجهاض القصد تلطفوا بهالمخلوقة لا تضلوا تزعجوها حرام عليكم بس في ناس بتفهم بالشقلوب المهم تهاجمها بسبب وبدون."

بس قصة ان ايمان اللي اختارت إسراء شو فيها غلط يعني بالنسبة الي شايفته عادي شو المشكلة يعني؟! ويمكن اقترحتها عليهم اقتراح وهني حرين يوافقو ولا يرفضوا — Sana 🇵🇸𓂆 (@Sana_Jad) March 3, 2021

ونشرت كذلك اسراء عبر "ستوري" حسابها الرسمي على انستغرام "حسابات المعجبين الأعزاء، والحسابات التي تستخدم صوري أو اسمي لدعمي، أشعر بالحزن لرؤية بعض التعليقات المزعجة والمؤذية التي أدليت بها على الصور الشخصية أو داخل المجموعة التي شاركها أعزائي الممثلين وزملائي في الفريق. أطلب منكم الانتباه إلى تعليقاتكم وأسلوبكم ".

يذكر أن أحداث مسلسل رامو تدور حول رامو الذي يعيش مع عائلته في حي فقير مليء بالمشاكل في أضنا. وعندما يقرر انهاء هذا الظلم حتى تجد عائلته المعاملة التي تستحقها. مجلس عائلته لا يسمح بهذا، الا أنّه يتحرك بالرغم من عائلته و يشعل أول فتيل لنار التمرد. بينما هو يتقدم نحو هدفه، يرتكب صديقه المقرب بوز خطأ يقلب كل خططه رأساً على عقب. و بسبب هذا الخطأ سيواجه رامو أصعب قرار في حياته.

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