مراد يلدريم ينتظر طفله الأول من ايمان الباني.. والتفاصيل سريّة

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات خبر حمل "إيمان الباني" من زوجها النجم التركي الشهير "مراد يلدريم"، وذلك خلال االساعات القليلة الماضية.

وبالرغم من ان هذا الخبر لم يتم التأكد من صحته الا أن هناك مصادر اخبارية قريبة اكّدت صحة هذا الخبر أوضحت بان الثنائي التركي يريدان ابقاء الامور سريّة.

ايمان الباني حامل بطفلها الأول من مراد يلدريم

أكّدت الصحفية التركية الشهيرة "بيرسن ألتونطاش" بأن ايمان الباني زوجة النجم التركي الشهير حامل بطفلها الأول، وأن الثنائي يشعران بالاثارة والحماس لكونهما سيصبحان أبوين.

وأوضحت الصحفية التركية بيرسن بان النجم التركي متحمس لأن يكون أب لأول مرة خاصة ان الثنائي ارتبطا منذ عام 2016 وعانيا من الكثير من المشاكل الصحية التي أجلت الإنجاب

وكان الثنائي مراد يلدريم وايمان الباني قد عاشا تجربة فقدان طفلهما، حيث كانت الباني حامل بطفلها الأول قبل مدة ولكنها تعرّضت للاجهاض ولذلك يبقيان موضوع هذا الحمل بشكل سريّ حتى تتم الأمور

مراد يلدريم وايمان الباني في مسلسل "عزيز"

لاقى المسلسل التركي "عزيز" نجاحًا كبيرًا في تركيا والوطن العربي بعد حصوله على نسب مشاهدات عالية، وأصبح المسلسل حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انضمت زوجة النجم التركي "ايمان الباني" الى المسلسل للتواجد في العمل الى جانب زوجها.

وكانت هناك شائعات قد أثيرت بأن ايمان الباني وضعت لنفسها شروط بمقابل مشاركتها في المسلسل حيث طلبت كرفان خاص بها، كما طلبت عدم وجود مشاهد كثيرة مع زوجها حتى لا تحصل مشاكل، ولكن النجم التركي نفى هذه الشائعات كلياً.