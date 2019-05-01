مرام البلوشي تتعرض لوعكة صحية خطيرة.. هذا ما حصل معها!

أثارت الفنانة الكويتية مرام البلوشي قلق جمهورها عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام، عُقب نشرها صورة لها من داخل المستشفى توجه من خلالها الشكر للأطباء والممرضات الذين اهتموا بصحتها في فترة مرضها.

ومن خلال تعليقها على الصورة كشفت البلوشي انها عانت من وعكة صحية خطيرة في القلب بسب إصابتها بالجلطة، ناصحة جمهورها بالابتعاد عن الزعل والحزن والذي هو سبب مرضها.

وفور نشر البلوشي للصورة سارع جمهورها من أجل الإطمئنان على حالتها الصحية والدعاء لها بالصحة والسلامة والخروج من هذه الأزمة الصحية.

وعلى الصعيد الفني تُشارك الفنانة الكويتية مرام البلوشي في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" دفعة القاهرة" والذي يعرض حياة مجموعة من الطلاب الخليجين والذين درسوا في جامعة القاهرة بمصر خلال فترة الخمسينات.

ويٌشارك في بطولة العمل إلى جانب البلوشي عدد كبير من نجوم الفن بالخليج من بينهم بشار الشطي، خالد الشاعر وزوجته الفنانة نور غندور، وآخرون والمسلسل من كتابة هبه مشاري.

كما تشارك البلوشي خلال موسم عيد الفطر في مسرحية الرعب "خطوات الشيطان" وكانت الفنانة الكويتية قد عبرت عن سعادتها لمشاركتها في عمل رمضاني ومسرحية خلال موسم عيد الفطر السعيد.

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