مرام البلوشي تتعرض لوعكة صحية خطيرة.. هذا ما حصل معها!

كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم استاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان 🥵ينجلط مثلي 🌹🙏🏼

