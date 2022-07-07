مرام علي تظهر دون مكياج.. "عادي تكون بشرتي مو صافية"

أثارت الفنانة السورية مرام علي إعجاب متابعيها ومحبتهم، بعد ظهورها بشكلها الطبيعي دون أدى مساحيق تجميل قد تخفي الهالات السوداء أو تصبغات البشرة أو مشاكل البشرة الاعتيادية التي تمر بها أي فتاة في العالم.

مرام علي تظهر دون مكياج

توجَّهت مرام علي عبر حسابها على موقع إنستغرام لمشاركة صورة لها بشكلها الطبيعي، مستعرضةً النمش وتصبغات بشرتها وشعرها غير المهندم، وروموشها الطبيعيات دون ماسكارا أو وصلات، وحاجبيها المبعثرين؛ موجهةً بذلك رسالة لكل من يحاول التنمر على شكل المرء دون الالتفات لحياته.

وأرفقت مرام صورتها بتعليق، كتبت فيه: "عادي تكون بشرتي مو صافية بس المو عادي انك تتنمر عليها.. وعادي اعمل تجميل من برا بس المو عادي كون بشعة من جوا.. وعادي اني كون فقيرة وتيابي عادية بس المو عادي انك تتمسخر عليه..

عادي يكون موبايلي عادي بس المو عادي ايفوناتك يلي مابتعرف تشتغل عليها.. كل شي عادي الا انك تكون جاهل وفقير فكرياً.. ياريت الوقت يلي عم نضيعو بتقييم بعض نحاول نستغلو ونشتغل على حالنا".

المتابعون يثنون على جرأة مرام علي

وانهالت التعليقات المثنية على شجاعتها وطريقة وصفها الواقع الذي يعيشه المجتمع من فكر سطحي، فكتبت إحداهن مستشهدة بقول الإمام علي عليه السلام، قائلة: "الأمام علي عليه السلام يقول نصف جمال الأنسان في لسانه ونصف الأخر في عقله اما الوجه مجرد خلاف".

وعلَّقت أخرى: "دخيل هالوجه شو بحبو.. عم تحكي درر ياغالية".

وأضافت أخرى: "بالعكس حلوة والرب حبيبي بكفي احترامك واخلاقك الي بتجنن انا بحترمك كتير يا قلبي يحميكي ويوفقك يارب يحقق كل شي بتحبي وغالي عالقلبك يا روحي بالرب ردي علي بليزز بحياة كل شي بتحبي وبحياة ماميتك يخليلك ياها ردي بحبك يا ديفا".

مرام علي ومسلسل عروس بيروت

وكانت مرام علي قد شاركت في الأجزاء الثلاثة من مسلسل "عروس بيروت" بدور "نايا"، وكانت قد أعلنت عن انسحابها من الجزء الثالث، لكن عدلت عن قرارها بعد مطالبات كبيرة من الجمهور، بالإضافة إلى تأكدها من أن شخصيتها ستحمل الكثير من التغيرات.

ويعتبر مسلسل "عروس بيروت" النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، وهو من بطولة: ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وجو طراد، ومحمد الأحمد، وغيرهم.