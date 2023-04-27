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مرام علي وشقيقتها في مرمى الانتقاد بسبب جرأة إطلالتيهما

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 12:54
مرام علي
مرام علي

تعرضت الفنانة السورية مرام علي للهجوم من قبل متابعيها، بعد نشرها صورة وصفت بـ"الجريئة" عبر حسابها في "إنستغرام".

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مرام علي تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها

وظهرت مرام في الصور رفقة شقيقتها ماري واقفتان على سلالم المنزل فوق بتلات الورود الحمراء، مرتدية فستانًا قصيرًا بقصة "الباكلس" جاء بشيالات سباغيتي رفيعة وتميَّز بنقشة جلد النمر، بينما أسدلت خصلات شعرها على جانبي كتفها، وانتعلت صندلًا بنيًا.

كما ارتدت ماري، شقيقة مرام، فستانًا أحمر ضيق، جاء بشيالات ضيقة وفاحة جانبية طويلة تصل لأعلى الفخذ، بينما بقيت حافية القدمين.

مرام علي

مرام علي

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وأرفقت مرام الصور بتعليق، كتبت فيه: "لا تقبلين القِل وانتي كثيرة".

وتعرضت الشقيقتان للانتقاد بسبب إطلالتيهما اللتين وصفتا بـ"المثيرة" و"الجريئة"، كما هوجمتا بسبب وضعيتهما في التقاط الصور.

وبعد موجة الهجوم، ألغت مرام علي خاصية التعليقات على صورها.
 

كلمات دالة:مرام علي

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