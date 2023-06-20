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مروة راتب في قبضة الشرطة بعد الإساءة للرجل.. وشهاب ملح الإنستغرام يبكي

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 20 حزيران / يونيو 2023 - 12:18
مروة راتب
مروة راتب

انتشرت أخبار تفيد إلقاء القبض على الممثلة السورية ومشهورة "سناب شات"، مروة راتب، بتهمة الإساءة للرجال والعمالة.

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مروة راتب في قبضة الشرطة

في التفاصيل، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى إلقاء القبض على راتب، بعد مشاركتها مقطع فيدية تشبه فيه الرجال بالخادمات.

وياتي إلقاء القبض على مروة راتب، بعدما ناشدت المحامية والناشطة الوطنية علياء العامري السلطات الإماراتية على إبعاد راتب من البلاد، بعد إهانتها للعمالة حينما وصفت الرجل بالعاملة التي حينما تأتيها الفرصة تهرب من كفيلها.

شهاب ملح الانستغرام يتضامن مع مروة راتبناشدت السلطات الإماراتيه لإبعاد #مروة_راتب من البلاد

بدوره، خرج مشهور السوشال ميديا الإيراني شهاب ملح الإنستغرام للدفاع عنها، إذ طالب الشعب الإماراتي بالوقوف معها ومنحها فرصة ثانية.

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 ونشر شهاب فيديو عبر حسابه في "سناب شات"، ظهر فيه يبكي قائلًا: "في الحقيقة هي ملاك و جداً طيبة ما عليكم في ما تشوفوه بفيديوهاتها".

وأوضح شهاب أن خلافه بمروة كان متفق عليه، مضيفًا: " لان كل شي تسويه كان شغل على شان تطلع زرقها و رزق اهلها ".
 

كلمات دالة:مروة راتب

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