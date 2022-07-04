مريم أوزرلي بعلاقة رومانسية مع شاب يصغرها بالسن في احدث اعمالها.. اليك التفاصيل

كشفت النجمة التركية الشهيرة "مريم اوزرلي" عن تفاصيل دورها والشخصية التي ستقدمها في مسلسلها الجديد وذلك خلال مقابلة لها في برنامج Cinema Talk والذي اجرتها قبل مدة قصيرة.

وأكّدت مريم خلال لقائها بأن مسلسلها الجديد سيحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور وسيتفوق على جميع ما عُرض سابقاً ولكنها لم تكشف أي تفاصيل عنه في تلك الفترة.

مريم أوزرلي وتفاصيل مسلسلها الجديد

بدأت تفاصيل المسلسل والذي يحمل اسم "رو" تنكشف للجمهور، حيث انه سيعرض على منصة ديزني بلس التي اطلقت منصتها مؤخرًا في الوطن العربي وتركيا وستجّسد فيه مريم شخصية امرأة تدعى "ريان".

وستدور أحداث المسلسل حولشخصية ريان التي تسعى لتحقيق أحلامها وطموحها وتفتح مطعم خاص بها هي وزوجها وتطلق عليه اسم "رو"، ولكن حياتها تنقلب رأساً على عقب عندما تتعرف الى شاب ذكي يصغرها سناً وتعيش معه علاقة رومانسية بالرغم من زواجها

من المتوقع أن يبدأ بتصوير المسلسل خلال فترة الصيف الحالي وستعرض حلقاته فور الانتهاء من تصوير كل حلقة، ولكن سيكون استمراره مشروط بنجاحه وهو الشيء الذي راهنت عليه مريم أوزرلي كثيراً واكدت ان العمل سيستمر وسيحقق النجاح الكبير

ومن المقرر أن يضم العمل اسماء مهمة ومن بينهم:

شيفال سام

ظافر القوز

كما سيقوم بدور الشاب العاشق بوراك بيركاي أكجول.

اخر اعمال مريم أوزرلي

أكّدت النجمة التركية "مريم أوزرلي" بانها تقوم بتصوير فيلم سينمائي يحكي قصة حياتها حيث أنها ستقوم ببطولته وتقوم بدور مريم أوزرلي ولكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى حول الفيلم الذي سيشكّل ضجة كبيرة كأول فيلم لحياة أحد المشاهير يجسّده النجم نفسه.

وأثار هذا الفيلم ضجة كبيرة حيث اعتبر الجمهور انه من الغريب تقديم فيلم عن حياة النجمة التركية والتي لا تملك اي شيء في حياتها، هذا بالاضافة لتجسيدها هي نفسها شخصيتها في هذا الفيلم

وعلى صعيد اخر كانت قد عادت شائعة ارتباط الفنانة التركي بالفنان باسل الزرو للانتشار مجددًا بعد ظهورهما سويًا وهو ما نفاه الزرو والفنانة التركية مؤكدان ان ما يجمعهما مجرد علاقة صداقة وأنه لا يوجد اي علاقة حب بينهما