مريم أوزرلي تثير شائعات علاقتها الرومانسية بهذا النجم المصري الشهير.. والصور تفضحهما

أحاطت الشائعات النجمة التركية الشهير "مريم اوزرلي" حول ارتباطها رومانسياً بالنجم المصري الشهير "باسل الزارو" وذلك بعد عدة صور جمعتهما معاً قبل سنوات عديدة.

وأثيرت الأخبار والشائعات من جديد ذلك بعد تواجد النجمة مريم أوزرلي في حفل مجلة تايم الأمريكية للإعلان عن أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم الذي اقيم في مدينة دبي الاماراتية.

وكانت النجمة التركية رفقة الممثل المصري باسل الزارو، حيث أكّد باسل خلال مقابلة صحفية بأنه من اكبر الداعمين لمريم طوال الحياة، كما أكّد مريم بانهما صديقين منذ زمن والآن التقيا بنفس البلد.

وأضافت مريم على كلام باسل: "نحن ندعم بعضنا البعض بشكل كامل طوال العمر"، ثم تابعت مرددة بعض الكلمات باللغة العربية مثل: "انا اسمي مريم، وأنا لا اكشف عن عمري ابداً".

علاقة مريم اوزرلي وباسل الزارو

ياتي تواجدهما مع بعضهما وتصريحاتهما بعد أن أثار النجمان منذ سنوات عديدة شائعات حول علاقتهما الرومانسية وذلك في عام 2017، وذلك عند التقائهما لأول مرة في دبي ليتكرر اللقاء نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية وتنشأ قصة حب بينهما.

وتداول العديد من المتابعين والمعجبين صور عدة للثنائي معاً وهما يستمتعان بوقتهما في تأكيد على العلاقة دون اعلان رسمي صريح، وكانت هناك شائعات زيارة باسل لشقيقة مريم في ألمانيا لتوطيد العلاقات بينهما.

الا ان الثنائي حرصا لاكثر من مرة على نفي هذه الاخبار والتاكيد على ان ما يجمعهما مجرد صداقة