مريم حسين إلى السجن بحكم نهائي.. وأحلام تتدخل؟

صدر الحكم القضائي بحق الممثلة المغربية "مريم حسين" بالحبس لمدة شهر عوضًا عن ثلاث أشهر والإبعاد النهائي من دبي.

وفي التفاصيل، كان قد تقدم المحامي الإماراتي "صالح الجسمي" وهو شقيق الفنان الإماراتي "حسين الجسمي" بدعوى قضائية ضد الممثلة مريم بسبب فيديو راقص لها كانت قد شاركته عبر حسابها في سناب شات من داخل أحد النوادي الليلية.

وبعد رفعه للقضية، هاجمت مريم المحامي الجسمي واتهمته بالبحث عن الشهرة وأطلقت عليه لقب "الخاروف الشايب"، كما أضافت أنه كان يدعم الحساب الذي كان يبتز المشاهير "حمزة مون بيبي".

هذا وكشف الجسمي عن دخوله سجن لمدة شهر بعد تطاوله على المملكة المغربية، إلا أنه في النهاية عاد واستطاع الحصول على حكم بحبس الفنانة المغربية.

من جانبها غردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي يوم أمس مُطالبة الجسمي بالتنازل عن القضية، وذلك من أجل ابنة حسين الوحيدة، وعبرت مريم عن سعادتها بدعم أحلام وكشفت أنها مستعدة للاعتذار منه رسمياً.

بدوره رد المحامي صالح الجشمي أنه لن يتنازل أبداً، وأنه طلب منها الاعتذار سابقاً إلا أنها رفضت بل وقامت بتقديم شكاوي ضده وضد شقيقه الفنان حسين الجسمي.

للمزيد من قسم الترفيه:

زينة توجه رسالة لأحمد عز: (عيالك اللي من صلبك اللي هيترحموا عليك!)