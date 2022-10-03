مريم حسين تتصدر الترند بإطلالة جلد النمر.. وتعتمد الأشقر لشعرها

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة في إحدى عروض الأزياء المقامة بمدينة دبي، متصدرًا محرك البحث "غوغل".

مريم حسين بإطلالة غريبة

تواجدت مريم في مهرجان "فاشين فاكتور" المقام في دبي بإطلالة غريبة بنقشة جلد النمر، حيث اختارت جمبسوت ضيق بشيالات سباغيتي رفيعة ومفتحة صدر على شكل حرف V، وأكملت إطلالاتها بشعر مستعار طويل وكثيف باللون الأشقر انسدل حتى مؤخرتها، وهو يعتبر اختيار غريب وجريء خاصة أنها عرفت بلون الشعر الأسود.

وأكملت حسين إطلالتها بشوكر ذهبي عريض التف حول رقبتها، بينما تزيَّنت بمجموعة من الأساور الذهبي، واعتمدت مكياج ملفت من درجات البرونزي والبني.

شاهد مريم حسين تلفت الأنظار بلون شعرها الجديد وإطلالتها الجريئة https://t.co/HauauBNwIb pic.twitter.com/ZdXd7rNHL7 — فن ومشاهير (@celebNart) October 2, 2022

مريم حسين تشارك بحملة Siella Beauty

على صعيد آخر، شاركت حسين متابعيها مقاطع فيديو ولقطات من مشاركتها في الحملة الدعائية للعلامة التجارية Siella Beauty، ارتدت فيها جمبسوت أبيض من قماش الساتان بقصة صدر على شكل قلب، وظهرت ترقص رفقة مجموعة من العارضات.



مريم حسين تطرح أغنية هدية

وطرحت مريم حسين قبل أسبوعين أغنيتها الجديدة "هدية" التي حققت منذ إصدارها أكثر من 4.4 مليون مشاهدة وآلاف الإعجابات.



كلمات أغنية هدية لـ مريم حسين

عشت حياتي ادور دايما ايه يرحني

واما قابلتك قلبي ارتحلك قام ريحني

عقلي اطمن روحي ارتاحت هديت جدا

حب زياده و دقات قلبي بقت تفضحني

حظي وجالي وداني ف عالم تاني

تفسير حالتي مبنمش الا ثواني

جاي م الجنه اكتر منا كنت اتمني

فرصه سعيده مجتش ف بالي

ياه اهوه ده اللي بتمناه

ده اخدني مني معاه

كان بين قلبي وبين الحب في حيطه بنيتها

واما لقيتك جيت احتلتني وهديتها

معرفتش امسك نفسي واقولك لاءا استني

قلبي اتحول ليك ف دقيقه هديه هديتها