مريم حسين تتعرض للهجوم بعد ظهورها حليقة الرأس.."هذا مو دعم لمحاربات السرطان"

يبدو أن محاولات الفنانة المغربية مريم حسين في دعم محاربات سرطان الثدي وتوعية النساء الأخريات على إجراء فحوصات دورية، كان لها أثرًا سلبيًا على متابعيها الذين هاجموا طريقتها بتطبيق فكرة التوعية خاصتها.

مريم حسين حليقة الرأس

شاركت مريم حسين متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها تظهر فيها حليقة الرأس، مُرتديةً فستانًا وردي من قماش الساتان المُزيَّن بالريش من دار الأزياء اللبنانية إيلا زحلان، ومعتمدةً مكياج من درجات البرونزي.

وأرفقت الصورة، التي أشرف عليها الفنان البصري علي قديح، برسالة وجهتها لمحاربات السرطان، وكتبت: أنت جميلة كيفما كنت فلا تيأسي بل تذكري أن المؤمن مصاب، لذلك لا تتخلي عن شغفك بالحياة لأن صورتك تاج من الصبر وتحمل الألم والتحلي بالأمل".

وأضافت شعارًا للحملة، جاء فيه: "حاربي كأسد، أنت بطلة".





مريم حسين تتعرض للهجوم

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة مريم، منتقدين إطلالاتها ومعتبرين أن ظهورها حليقة الرأس باستخدام برامج تعديل الصور ليس بمثابة دعم، فعلَّقت إحداهن: "هسه هذا موقف انساني مع المُصابين ! ام اعلان تجاري لأصحاب الفستان ! ام عصفوران في حجر واحد".

وأضافت أخرى ساخرة: "دائما بتحطي نفسك في مواقف بايخة. وفوتوشوب ماماتي مجبورة ، فقط اكتبي كلام وحطي فيديو بتشجعي فيها النساء فوق ٣٥ سنة على الفحص".

من جهة أخرى، حظيت مريم بدعم العديدين، فعلَّقت إحداهن: "يا اوادم ماتدرون وش تسوي بالخفاء مو لهدرجه تحبون الرياء اكيد تتبرع بمبالغ مو شرط توريكم اياها علني وهي ماتقصد البوست بفهمكم له بالاساءه".

مريم حسين بإطلالة الفهد

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة المغربية مريم حسين ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأخيرة في إحدى عروض الأزياء المقامة بمدينة دبي، متصدرًا محرك البحث "غوغل".

تواجدت مريم في مهرجان "فاشين فاكتور" المقام في دبي بإطلالة غريبة بنقشة جلد النمر، حيث اختارت جمبسوت ضيق بشيالات سباغيتي رفيعة ومفتحة صدر على شكل حرف V، وأكملت إطلالاتها بشعر مستعار طويل وكثيف باللون الأشقر انسدل حتى مؤخرتها، وهو يعتبر اختيار غريب وجريء خاصة أنها عرفت بلون الشعر الأسود.

وأكملت حسين إطلالتها بشوكر ذهبي عريض التف حول رقبتها، بينما تزيَّنت بمجموعة من الأساور الذهبي، واعتمدت مكياج ملفت من درجات البرونزي والبني.