مريم حسين تصدم الجمهور بعد أن أطلت بحمالة صدر رياضية!

شاركت الفنانة المغربية مريم حسين فيديو جديد عبر حسابها في سناب شات أظهرها وهي ترتدي حمالة صدر رياضية.

مريم والتي ظهرت في الفيديو بإطلالة جريئة كانت تستعرض جسدها أمام المرآة وأثار الفيديو هجوم الجمهور وصدمتهم في نفس الوقت ضمن وصف الفيديو بـ الجريء والمبتذل في نفس الوقت.

يذكر أن مريم حسين كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعد أن شاركت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو برفقة صديقها مصطفى يتحدثان عن قضية كاميرون الشاب الأمريكي والذي قتل أم وطفلها بسبب السباق الغير مشروع في الأحياء السكنية، وسألت وقتها مريم صديقها حول رأيه، ليجيب: "حرام الزلمة ما قاصد، ما كان في سوء نية".

وقاطعته مريم حسين قائلة: "بس حرام،لأنا كلنا نحنا المراهقين ياما سوينا ياما كنا، بس حرام 25 سنة مدري كم". وتابع حسين بنبرة من السخرية أنها تعتزم السفر برفقة ابنتها إلى أمريكا لزيارة بيت القاضي المسؤول عن قضية كاميرون للتضامن مع المجرم الوسيم ليس من أجلها بل من أجل الفتيات المهووسات به، كما بدأت الهتاف باسمه أثناء سيرها في الشارع.

مريم حسين بإطلالة جريئة

وشاركت مريم حسين فيديو لها منذ مدة من داخل صالة الألعاب الرياضية مُرتدية كروب توب مفتوح الصدر وليغينغ ملوَّن مٌبرزًا منحنيات جسدها. ونشرت فيديو وهي تتمايل على أنغام أغنية أجنبية موجِّهة رسالة لأولئك الذين ينتقدون تكرارها لذات الأغنية كثيرًا، حيث أمالت مؤخرتها، وعلَّقت: "حق كل من يقولي ما عندك غير هالأغنية.

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