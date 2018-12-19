مريم حسين

فجرت الفنانة المثيرة للجدل مريم حسين مفاجأة عبر فيديو قامت بنشره عبر حسابها الخاص في سناب شات كشفت من خلاله عن تواجد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في السجن.

وبدأت حسين حديثها بتوضيح سبب غياب الإعلامي الإماراتي عن مواقع التواصل الاجتماعي وتوقفه عن مهاجمة حسين مؤكدة أنه دخل السجن بعد الحكم عليه لمدة شهر وأسبوع، وأضافت حسين بأن الجسمي خرج من السجن منذ ما يقارب الأسبوع.

وقامت بالمباركة له بعد خروجه بطريقة ساخرة خاتمة كلامها بـ "القادم أعظم"، ويتضح من كلام حسين في الفيديو ان سبب سجن الإعلامي صالح الجسمي هو الخلاف الذي دار بينهما واستمراره بانتقادها واتهامها بالإباحية والفجور.

وكان الجسمي قد تداول في العام الماضي فيديو قال أنه منسوب للفنانة المثيرة للجدل مريم حسين تقوم من خلاله بتصرف غير لائق وإباحي، وبالرغم من عدم ظهور وجه حسين في الفيديو إلا أنه أكد أنها هي، مما فتح جدال واسع بينهما يبدو انه وصل للمحاكم وانتهى لصالح مريم حسين.

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