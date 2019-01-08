مريم حسين

بعدما استطاعت اخفاء وجه ابنتها "الأميرة" لفترة طويلة عن الجمهور والصحافة، قررت الفنانة المثيرة للجدل مريم حسين الكشف أخيرًا عن وجهها، حيث نشرت حسين فيديو عبر حسابها في احد مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد كشفت من خلاله عن ملامح وجه ابنتها بشكل واضح جدًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مُتغزلين بجمال ابنتها، فيما انتقدها عدد كبير مُعلقين أنها حسين قد تكون محتاجة للأموال لذلك قامت بالكشف عن شكل ابنتها من اجل الإعلانات واستغلالها ماديًا.

والجدير بالذكر ان الفنانة المثيرة للجدل مريم حسين كانت متزوجة من الفنان السعودي فيصل الفيصل، وانفصلا بشكل مفاجئ وبعد الانفصال بدأت حرب الاتهامات ببينهما ليقوم الفيصل بالتصريح بان مريم كانتت حامل بابنته قبل زواجهما وهو الأمر الذي دفعها لرفع قضية عليه والتي حُكم بها لصالحها وتم سجن زوجها الفيصل، لتنجب حسين ابنتها الأميرة خلال تواجد طليقها في السجن.

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