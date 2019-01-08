وفاء الكيلاني تستضيف الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده في برنامج "تخاريف"

حلت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده ضيفة على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني مساء كل يوم إثنين على شاشة إم بي سي، ودار حوار شيق خلال الحلقة عن تفاصيل حياة فيفي الفنية والعديد من الأسئلة الأخرى والفقرات الخاصة بالبرنامج.

ولم تستطع وفاء الكيلاني أن تتمالك نفسها في فقرة "ساعة الرمل" وراحت تضحك دون توقف، حيث أنها قالت لفيفي عبده "تعادلتي مع ساعة الرمل"، وكررت ذات الجملة أكثر من مرة، إلا أن فيفي لم تفهم ماذا تقصد ولم تكن تعرف من الأساس بوجود ساعة رملية، لتدخل كلتاهما في نوبة ضحك متواصل وبشكل عفوي.

الجدير بالذكر أن حلقة فيفي عبده من برنامج "تخاريف" لم يكن هناك أي نية لعرضها وانتشرت في وقت سابق عدة أخبار من مصادر صحفية مختلفة أن الحلقة لن تذاع بسبب حصول بعض المشاكل بين وفاء الكيلاني وإدارة القناة آنذاك، ولكن تفاجئ العديد فيما بعد أن البرومو تم عرضه مؤخرًا وأيضًا تم عرض الحلقة يوم أمس بشكل كامل.