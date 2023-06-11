"مسجون" تجمع نجمة "مدرسة الروابي" نور طاهر ووسام قطب

طرح نجم السوشال ميديا الأردني وسام قطب أغنية جديدة بعنوان "مسجون" عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وشاركته في الفيديو المصوَّر نجمة مسلسل مدرسة الروابي للبنات"، لين طاهر.

وسام قطب ولين طاهر في أغنية "مسجون"

وكشف وسام قطب أن الأغنية تتناول مواضيع حساس بالنسبة للمجتمع العربي، إذ تتطرق للاكتئاب ومواضيع يخجل المجتمع من مناقشتها.

وكتب في منشور شاركه عبر حسابه في "إنستغرام": مسجون.. مسجون بافكاري.. و تعبت نكون كلنا مساجين و يكون عيب نحكي في مواضيع بتخص الصحة العقلية.. مش لازم نستحي منها.. لازم نفهمها.. و هاي الاغنية ل كل حدا بمر باوقات صعبة و خايف يحكي للناس انه مكتئب او قلقان من المستقبل او عنده اضطرابات قلق، انا معك. انا زيك. و كل اشي بصير تمام بوعدك".

وقرر وسام اختيار الممثلة الأردنية نور طاهر؛ كي تصل الأغنية لشريحة كبيرة من المجتمع، إذ أشاد بأدائها الفني وقدرتها على إظهار مواهبه الفنية.

وأشرف على كتابة الأغنية وسام قطب وناصر البشير، وعملية الإخراج كل من فراس أبو فاخر ودانييل حبيب، أما عملية الإنتاج شركة Last Floor Productions.

ونشرت نور طاهر صور من كواليس التصوير عبر حسابها في "إنستغرام"، مشوقةً جمهورها للاستماع للأغنية.

كلمات أغنية مسجون

مسجون مسجون

شايف بكرا بين حديد

مسجون مسجون

و الروتين يضل يعيد

كلنا اتطلع بالنجوم

تفرشيلي السما غيوم

مسجون مسجون

But I’m falling away

لا بنامش الليل و انتي نايمة

بسأل حالي مية سؤال و كل سؤال اولته ليه

ليه انا هون ليه انا هون

بستاهل هيك ولا زبطت معي

وين رح اروح وين رح اروح

لو راح العز و فلتت معي

و سعي امبارح صار مدفون

و بكرا حاسه مش مضمون

و اليوم انا عم بسبح فالنعمة

وخايف بكرا اغرق بديون

مش عايش هسا ضلني معلق بعدين

ضل اسمع حالي حكي

حتى الحكي يرطب عين

طب بعدين بنامش الليل

و انتي لسا نايمة

و المخدة من جهتي مبلولة

و من جهتك صحرا بالصيف

دقيتي و فكرتك ضيف

و من ضعفي استقبلتك سيف

غز روحي و كسرتي الطيف

طب روحي طولتي الليل

غيمة عايشة معي

ما بتتركني وين ما روح ما حتحرر

قد ما الشمس تتجبر غيمتي تكب جروح

و إتس اوك حكونلي

مظلة حتعلم انساكي

و اتالم عالساكيت

و اتركك ورايه

مسجون مسجون

شايف بكرا بين حديد

مسجون مسجون

و الروتين يضل يعيد

كلنا اتطلع بالنجوم

تفرشيلي السما غيوم

مسجون مسجون

But I’m falling away

كل ما انساها بتطلعلي

و الوحدة ما عاد تشفعلي

لو لفيت علي بالف شخص

و مية الف ذان بتسمعني

ما بتسمحلي ابين ضعفي تمنعني

و هي بضعفي تقمعني

ما بتزحفلي انا بضعفي بسحبها

انا بضعفي بردعني

و نقطة ضعفي

بعرفش اكون معها قاسي

صح انها بتكتم انفاسي

بس تعودت عليها بين ناسي

شو استفدنا

كثير بكسرني بس اعترف

إ-بموجتها انا منجرف

بشبهكوا كلكوا بس مختلف

بشبهكوا كلكوا بس مخ تلف

طب طب بعدين بنامش الليل

و انتي لسا مش هامك

انانية عايشة ايامك

نفسي تلف و اصفي سجانك

اسكر باب و اضيع مفتاحك

طول الليل ترني زنزانة

فش حراس يواسوا قضبانك

و اريح راسي و احرق فستانك

بس انا الي في الزنزانة

انا الي بعد ايامي

انا الي راحوا مني سنين

انا البموت قدامي

رابط حبل افكاري مشنقة

كلام خانقني و ما نحكى

و الدنية تسود و اختفى

املي في بكرا و انتهت و انا لسا

مسجون مسجون

شايف بكرا بين حديد

مسجون مسجون

و الروتين يضل يعيد

كلنا اتطلع بالنجوم

تفرشيلي السما غيوم

مسجون مسجون

But I’m falling away