يترقب الجمهور التركي والعربي في الفترة المقبلة 2022 - 2023 مسلسلات تركية جديدة والعديد من الأعمال المميزة على منصة نتفليكس العالمية.

وكانت المنصة قد اعلنت عن مجموعة اعمالها القادمة في وقت سابق من خلال إقامة حفل ضخم جدًا تواجد فيه عدد من المشاهير والنجوم الأتراك كاشفة عن عدد من المسلسلات والأفلام المميزة بحضور نجوم هذه الأعمال، وفي هذا المقال نقدم أبرز المسلسلات القادمة على منصة نتفليكس:

مسلسلات تركية جديدة قادمة على نيتفليكس:

1- مسلسل الرأس الساخن

من أبرز المسلسلات التركية الجديدة القادمة على منصة نتفليكس مسلسل الرأس الساخن الذي يدور في اطار الخيال العلمي وسيعرض العمل على منصة نيتفليكس في يوم 2 ديسمبر من الشهر المقبل.

وتدور قصة المسلسل حول شخص اسمه مراد يعيش وسط انتشار وباء خطير ينتقل بين الناس من خلال التواصل اللفظي وهو الوحيد الذي لا ينتقل المرض إليه دون معرفة السبب وراء هذا الأمر، وتبدا المنظمات الصحية بملاحقة مراد وسط تفاصيل الهروب والمشاكل، وتدور بعض الأحداث بقالب كوميدي.

أبطال مسلسل الرأس الساخن:

ازال سوباشي

عثمان سونانت.

Burası başka türlü bir dünya. Sıcak Kafa'ya ihtiyacımız var. #SıcakKafa 2 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/NJJssUY2CF — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 5, 2022

2- مسلسل شاهميران

يبدو ان منصة نيتفليكس تتجه إلى الأعمال الخيالية، حيث انها ستعرض العديد من المسلسلات التركية الخيالية الجديدة، من بينها مسلسل شاهميران ويعني المخلوق الأسطوري، وهو واحد من الأعمال الخيالية القادمة على المنصة.

وبحسب بعض الأنباء فإن العمل مكون من موسمين، وتدور أحداث حوله طلاب هم بالأصل مخلوقات اسطورية على شكل أفاعي، يحاولون اخفاء حقيقتهم عن الأشخاص العاديين.

أبطال مسلسل شاهميران:

سيريناي ساريكايا

بوراك دينيز

ميرت ديمير

3- مسلسل ممن نهرب يا أمي؟

ينتمي مسلسل ممن نهرب يا أمي إلى عالم الجريمة والاثارة ويدور حول أم وابنتها يهربان من المشاكل ويخلّفان وراءهما جثث وألغاز وهناك تفاصيل وأحداث صادمة.

المسلسل التركي مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، والعمل مكون من 8 حلقات فقط.

أبطال مسلسل ممن نهرب يا أمي؟

ميليسيا سوزان

موسى اوزونلار

هاكان بوياف

4- مسلسل الخيّاط

واحد من أبرز الاعمال المنتظرة على المنصة، ويروي قصة حقيقية عن شخص يعمل خيّاط ويعيش حياة صعبة بسبب والده الذي يعاني من مشاكل نفسيّة، يقع في حب امرأة تأتي لتفصيل فستان زفافها لتبدأ العديد من التفاصيل الصادمة، ويتكون العمل من موسمين وسيخوض دور البطولة النجم التركي "شاتاي أولسوي".

5- مسلسل المخلوقات

هذا العمل من بطولة نجم مسلسل "طبيب المعجزة" النجم "تانير أولمز" والنجمة شيفا نور غول وهو مكوّن من 8 حلقات.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى ضياء يعيش في عام 1900 يمتلك ذكاء كبير ويصبح طبيب يعالج الأوبئة التي لا علاج لها ويحاول دائماً العمل والتركيز على الموت.

يتوقع ان يحقق تانير أولمز النجاح الذي حققه في وقت سابق في مسلسل الطبيب المعجزة، ولم يتم الكشف عن موعد العمل بشكل رسمي.

6- فيلم النداء الأخير إلى اسطنبول

وبعيدًا عن المسلسلات من أبرز الأعمال المنتظرة على منصة "نيتفلكيس" والذي يجمع ما بين النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" والنجمة التركية "بيرين سات" فيلم النداء الأخير الى اسطنبول الذي تم تصويره ما بين اسطنبول ومدينة نيويورك الأمريكية.

وتدور القصة في اطار رومانسي حول علاقة رومانسية تنشأ ما بين سيرين ومحمد بعد تبادل الحقائب عن طريق الخطأ بينهما داخل المطار.

ويترقب الجمهور هذا العمل بشكل خاص حيث أنه يعيد جمع النجمين كيفانش وبيرين بعد أن شاركا قبل سنوات في مسلسل العشق الممنوع، وشكلا ثنائية ناجحة جدًا.