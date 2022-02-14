كن على موعد مع أروع المسلسلات الخليجية في رمضان 2022

يفصلنا عن شهر رمضان المبارك بضعة أسابيع فقط، ولحين قدوم الموعد ستشهد الشاشة العربية العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التي ستتسابق لاستقطاب المشاهدين.

ويمكننا ملاحظة أن الدراما الخليجية تشهد تنافسًا كبيرًا في موسم رمضان، حيث تتنوع الأعمال بين درامية اجتماعية، وكوميدية، وأكشن، لتناسب مختلف أذواق المشاهدين.

وهنا نقدم قائمة بـ5 مسلسلات خليجية في رمضان:



مسلسلات خليجية رمضان 2022

1. مسلسل كيد النسا



تدور أحداث المسلسل الكويتي ضمن إطار الدراما الرومانسية وتتخلله الكوميديا حول رجل يتخلى عن فكرة الزواج من أجل الزواج بمن يحب.

ويضم العمل النجمة الكويتية هنادي الكندري وزوجها الفنان محمد الحداد، كما ستشارك الفنانة المصرية روجينا في العمل حيث انتقلت إلى الكويت لتصوير مشاهدها، كما أشرف على عملية الإخراج مصطفى فكري، وعمل على تأليف العمل فهد البلوشي، أما بشان عملية الإنتاج فقد أشرف عليها عادل يحيى.

2. مسلسل الزقوم



يتناول المسلسل قضايا مجتمعية وأسرية هامة بين الماضي والحاضر، إذ يميل إلى الأعمال الحقبوية التي تبدأ في الربع الأخير من القرن الماضي مرورًا بالعصر الحالي.

الفيلم بطولة الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غلوم، بالإضافة نخبة من النجوم من بينهم: زهرة عرفات، وإبراهيم الحساوي، وفخرية خميس، وعبدالله الطراروة، وأحمد الأنصاري، وعبدالله بن حيدر، وإبراهيم سالم، وعبدالله صالح، ومنصور الفيلي، وخالد البناي، وعايشة عبدالرحمن، وجمال السميطي، وغيرهم الكثير. والعمل من تأليف الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله، وإخراج البحريني مصطفى رشيد.



3.مسلسل أمينة حاف



حقق المسلسل في جزئه الأول نجاحًا مبهرًا بسبب حلقاته الفكاهية، لذلك قررت الشركة المنتجة عمل جزء آخر منه، وأشارت الفنانة الكويتية طيف أن الجزء الثاني سيضم أحداث مشوقةومختلفة عمّا رآه المشاهدون.

يذكر أن العمل من بطولة نجوم كبار من بينهم: إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، وطيف، وغدير السبتي، وفهد باسم، وطلال باسم، وإيمان فيصل بديلة ليلالي دهراب.





4. مسلسل سنوات الجريش



دور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي، حيث يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وأبعادها على عدد من الدول العربية في أربعينيات القرن الماضي، فينقل الواقع المرير ومعاناة الشعوب خلال تلك الفترة المأساوية.

العمل من بطولة الممثلة الكويتية حياة الفهد والفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، وتأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدال وإنتاج شركة "الفهد للإنتاج الفنيّ".





5. مسلسل ناطحة سحاب

العمل من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبدالله، وشيماء علي، والممثلة الكويتية نور، وحسين المهدي، و عبد العزيز صفر، وطلال باسم، والنجمين المتألقين يعقوب عبد الله وفهد العبد المحسن.