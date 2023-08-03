إليك أروع المسلسلات الكورية على Netflix لعام 2023

تعرض العديد من مسلسلات كورية على netflix ، فهي تحظى بشعبية كبيرة عالميًا نظرًا لقصصها الشيقة، والتنوع في الأنماط، وأداء الممثلين المميز.

وتجد على "نيتفلكس" مسلسلات كورية من جميع الأنواع والتصنيفات، فهناك المسلسلات الرومانسية، والكوميدية، والدرامية، والخيالية، والجريمة، والكثير من الأنماط الأخرى التي تجذب اهتمام المشاهدين بمختلف الأذواق.

كما تتميز مسلسلات كورية على Netflix بجودة الإنتاج العالية والإخراج المميز، وتقديمها قصصًا مشوقة ومؤثرة تجعل المشاهدين يشعرون بالتعاطف مع الشخصيات ويجدون أنفسهم متشوقين لمتابعة الأحداث والتطورات، فضلًا عن عرضها جوانب من الثقافة والتراث الكوري.

وتعد المسلسلات الكورية في نتفليكس الخيار الأمثل للمشاهدين غير الناطقين باللغة الكورية، فالمنصة تتيح خاصة الدبلجة والترجمة للغات عدة.

مسلسلات كورية على Netflix

وهنا نعرض أبرز مسلسلات Netflix كورية لعام 2023:

Celebrity - مشاهير

المؤلف: كيم تشول كيو ، كيم يي يونغ

الممثلون: بارك غيو يونغ ، كانغ مين هيوك ، لي تشونغ آه ، لي دونغ غون ، جون هيوسونغ

هو مسلسل إثارة وغموض كوري جنوبي يدور حول "سيو آري"، التي تسعى لتصبح من مشاهير السوشال ميديا، حيث تنقلب حياتها رأسَّا على عقب بعد وصولها للشهرة في يوم وليلة، حينها يتطلب منها التغلب على الغيرة والنقد اللاذع من زملائها المؤثرين. لكن هذا مجرد غيض من فيض حيث بدأت تتكشف مؤامرة حولها تهدد حياتها، والأهم من ذلك مكانتها الشهيرة.

ويلقي العمل نظرة على ضغوط التي يعيشها المرء كي يكون شخصًا عامًا ومشهورًا وسط أعداد من المؤثرين الذين يتنافسون للحفاظ على شهرتهم في مدينة سيول، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الجمالية البصرية الرائعة من التوازن بين الألوان الزاهية لنمط حياة ساحر مع الجزء السفلي المظلم والمعزول الذي يتربص تحت الرفاهية.

The Silent Sea - البحر الصامت

المخرج: تشوي هانج يونج

الممثلون: باي دونا ، وغونغ يو ، ولي جون ، وكيم صن يونغ ، وكيم سي إيه ، ولي مو سينغ

يعد العمل أحد مسلسلات كورية على netflix ، إذ ينتمي لفئة الخيال العلمي والرعب، ويدور حول طاقم يذهب في رحلة استكشافية من أجل التحقق في مأساة وقعت في منشأة بحثية مهجورة، ولإستعادة عينات ستساعدهم على خلق المزيد من المياه، وهو مورد مهم للغاية ومكلف الآن في المستقبل، بعدما يعاني الكوكب من نقص المياه والغذاء بسبب التصحر.

The Good Bad Mother - أم صالحة وقاسية

المؤلف: سيم نا يون ، باي سي-يونغ

الممثلون: را مي ران ، لي دو هيون ، آهن أون جين ، يو إن سو

تدور أحداث المسلسل حول الفرص الثانية التي تبدأ من مكان مظلم لكن سرعان ما تنتقل إلى قصة محببة للمصالحة.

ويتناول العمل قصة المحامي القاسي "تشوي كانغ هو" الذي تعود ذاكرته إلى الوراء بعد تعرضه لحادثة، فيعود لعقل طفل صغير غير قادرٍ الاعتناء بنفسه، فيعود إلى مسقط رأسه ليعيش مع والدته المنفصلة "جين يونغ سون"، التي ترى أن هذه فرصة ثانية لتكون الأم التي لطالما أرادت أن تكون، فقد ربته بقسوة حينما كان طفلًا؛ لأنها لم ترده أن يصبح مفلسًا وضعيفًا.



Queenmaker - صانعة الملكات



المؤلف: أوه جين سيوك ، مون جي يونغ

الممثلون: كيم هي آي، و مون سوري، وريو سو يونغ

العمل دراما سياسة جذابة يتتبع الفضائح السياسية التي تشهدها كوريا، إذ تقرر سيدة تعمل في إحدى الشركات الكبرى اللجوء لسيدة تعمل في المحاماة، فتقرر بناء شخصيتها السياسية لمساعدتها في الترشح لمنصب عمدة مدينة سيول الكورية، بعد اكتشافها أن أحد ملاك الشركة التي تعمل فيها يوَّد الترشح للمنصب، وهو متورط في العديد من أعمال الفساد.



تبدأ خطة السيدة في الإطاحة بالشركة عبر تغيير شخصية المحامية ولباسها وطريقة كلامها ومظهرها الخارجي بعد دخولها عالم السياسة.

ويسلط العمل الضوء على الحيل والألاعيب التي يتبعها الخصوم في المنافسة السياسية، والطرق التي يتبعها المرشحون للمناصب للوصول إلى مبتغاهم، أكان ذلك عبر نشر الإشائعات وافضح الأسرار أو اعتماد سياسة التحريض.

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Twenty-Five Twenty-One - خمسة وعشرون وواحد وعشرون

المؤلف: جونغ جي هيون ، كوون دو إيون

الممثلون: كيم تاي ري ، و نام جو هيوك ، وبونا ، و تشوي هيون ووك

يعتبر المسلسل من مسلسلات كورية على netflix ، ويتتبع خمسة أصدقاء يسعون جاهدين لتحقيق أحلامهم والتنقل في مرحلة البلوغ المبكر في أعقاب الكآبة التي تلت الآزمة المالية الآسيوية لعام 1997، المعروفة باسم "أزمة صندوق النقد الدولي" في كوريا الجنوبية.

و على الرغم من الركود المدمر، لا يزالون قادرين على التغلب على المحن وتجربة مباهج المراهقة، بينما يلتقطون بعض الدروس المهمة حول الحب والصداقة والتطور الشخصي على طول الطريق.



