مسلسل أردني يتعرض للنقد قبل عرضه.. " طالما نتفليكس اكيد + 18"

من بعد المسلسل الأردني "جن" الذي أثار بلبلة كبيرة وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول لعرضه، يعود للواجهة مسلسل أردني جديد من بطولة نسائية ليعرض قريبًا على شبكة "نيتفلكس".

سيعرض مسلسل "مدرسة الروابي للفتيات" قريبًا في شهر مايو المقبل، وهو مسلسل شبابي درامي من مسلسلات نتفليكس من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية الشابة تيما الشوملي وبالتعاون مع الكاتبة شيرين كمال، وتمثيل ممثلات أردنيات صاعدات هن: آندريا تايه وراكين سعد ونور طاهر.

وتدور أحداث المسلسل في مدرسة للبنات اسمها الروابي بعمان، فتحاول إحدى الطالبات الانتقام من زميلاتها بعدما تنمرن عليها، لتتحول القصة عليها وتصبح هي المتهمة والجميع ضدها .

يعتبر هذا العمل مختلفًا عن الأعمال الأخرى لأنه عمل نسائي متكامل من طاقم عمل إلى مخرجات وكاتبات، فهو سيتناول قصص وصراعات تخوضها الفتاة العربية في العالم الافتراضي والواقعي .

انتقادات قبل العرض

ورغم عدم بدء عرض حلقات المسلسل، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا الأردنيين بدأوا بإلقاء الأحكام المسبقة على العمل وانتقاده وتشبيهه بمسلسل "جن".

فعلَّق أحدهم: " نتفلكس مستحيل راح تترك المسلسل نضيف لازم تخلي شي وسخ".

وكتب آخر: " في الاربعينات ومخلينهم طالبات ثانوي ادري انه تمثيل بس شوية اقناع اتعبو شوية عشان نعيش القصة".

وعلَّق آخر مشبهًا المسلسل بمسلسل "جن": " طالما نتفليكس اكيد المسلسل + 18".

وسخر أحدهم من شكل إحدى بطلات المسلسل: " من يوم شفت الي على اليمين لابسه الحجاب وشعرها من قدام باين غسلت يدي بكلوركس".

وكتب أحدهم: " اكيييد راح نسمع الفاظ قذرة نفس مسلسل جني الاردني والله حتى التمثيل كله غلط بغلط الحركات والاسلوب أجنبي والالفاظ قذرة بكل ماتحمله الكلمه...ماقدرت اكمل الحلقه الثانيه اتمنى مايكون نفس الاسلوب".

مسلسل جن

يذكر أن مسلسل "جن"، الذي يعد أول مسلسل عربي من إنتاج شبكة نتفلكس، قد أثار موجة كبيرة من ردود الفعل في الأردن بسبب ما يحتويه المسلسل من مشاهد يعتبرها البعض "مشاهد جريئة"، بعد مرور 24 ساعة فقط على عرض المسلسل.