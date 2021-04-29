مسلسل أمينة حاف يصدم الجمهور بفيديو من الكواليس..شاهدوا!

يحقق المسلسل الكويتي "أمينة حاف" نجاح كبير عبر الشاشات العربية مواقع التواصل الإجتماعي التي تشهد تفاعل كبير بين مُحبيه.

الجمهور كان بإنتظار حدثين مُهمين من العمل واللذان هما حفل زفاف الشخصية التي تؤديها الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وحفل زفاف شخصية الممثلة ليالي دهراب والتي يحقق اسمها نجاحاً كبيراً منذ الموسم الرمضاني الماضي لما تقدمه من أدوار مُختلفة ومميزة.

أمس تم تداول مشهد من كواليس تصوير حفل زفاف حصة والصدمة كانت أن التصوير والرقصات تمت من دون وجود أغاني أو موسيقى وكانت تعليقات الجمهور على الفيديو كالتالي "أحب اجواء التصوير والكواليس تضحكني"..وتابع آخر "مساكين والله اني ظاق خلقي عنهم"...وجاء في تعليق أحدهم "وانا اللي ع بالي اغاني وهيصهه"....إلا أن ذلك لم يمنع تداول فيديوهات الحلقة بشكل كبير ضمن إعجاب كبير بأجواء الحفلات الخليجية وطريقة رقص شخصيات العمل.

قصة مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج، و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الاموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة . أما عن الكاست فهو يتكون من نخبة وجوه في الدراما الخليجية من بينهم ليالي دهراب، عبد الله الطليحي شهاب جوهر، غرور صفر، رندا حجاج، خالد العجيرب، طلال باسم ،شوق الهادي.

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