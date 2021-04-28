نجوى فؤاد تتحدث عن طريقة إجهاضها لـ أطفالها بسهولة...وهذا هو عدد زيجاتها!!

حلت الراقصة المُعتزلة نجوى فؤاد ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم الإعلامية المصرية إيناس الدغيدي.

مواضيع الحلقة كانت كثيرة ولعل أبرزها كان إجهاض نجوى لـ 3 من أطفالها لأنها لا تريد أن يتغير شكل جسدها وهي في أوج مسيرتها الفنية، أما عن الطريقة فقد صرحت أن الرقص كان هو الحل إذ أن الأطفال كانوا يجهضون بسهولة (على حسب وصفها) وبذلك لم تكن تلجأ للعمليات أو تناول الأدوية خاصةً أنه كان يتم في الأشهر الأولى من الحمل والتي من المفترض أن تكون المرأة الحامل خلالها حذرة.

الراقصة المعتزلة تحدثت عن بداياتها وهي طفلة بعمر الـ 14 عندما أراد والدها إجبارها على الزواج من ابن عمها الذي يكبرها بـ حوالي الـ 15 عاماً وكان رد فعلها أن هربت من منزل والديها والتجأت إلى مكتب خاص للفنانيين وتزوجت من الموسيقار أحمد فؤاد حسن الذي كان يكبرها بـ 25 عاماً لكي تنال الحماية منه ويساعدها على تحقيق حلمها بالشهرة وهو ما تم فعلاً، أما حول سبب الإنفصال فقد كانت رغبته بإنجاب الأطفال وهو ما لم ترده الأخيرة خوفاً على شكل جسدها.

أيضاً تطرقت بالحديث عن عمها الذي حاول قتلها بسكين حاد ثاني يوم من زفافها بسبب عملها كراقصة إلا أن الموسيقار وقف في وجهه وأكد أنها زوجته ولا يمكنه الإقتراب منها، وبحسب تصريحات سابقة فإنه تم تزوير عُمرها الحقيقي لأنها كانت قاصر وقتها ولا يجوز زواجها.

نجوى فؤاد وعدد زيجاتها!

إيناس وجهت سؤال لـ نجوى "ماذا لو كنت هـ تختاري الزوج رقم 16من الجيل الحالي، هيكون مين؟!"..نجوى التي ارتبكت علقت بـ "أنا ما تجوزتش غير 5 مرات وخطوبة مرة واحدة..ملناش بالباقي الغير معترف به".....وتابعت "ممكن أتجوز الممثل محمد رجب".

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