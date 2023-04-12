مسلسل "ابن القناص" يتصدّر الترند في الحلقة الأولى.. هل يتافس مسلسل العائلة؟

بدأت قناة فوكس التركية يوم أمس الثلاثاء عرض الحلقة الاولى من مسلسل "ابن القناص" على ان يعرض العمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وبذلك ينافس مسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتلينوغ.

مسلسل ابن القناص يتصدّر الترند بعد عرض الحلقة الأولى

تمكن المسلسل التركي "ابن القنّاص" من لفت الأنظار وتصدر الترند، حيث بدأ بداية نارية، وشهدت الحلقة الأولى أحداث حماسية من بينها جريمة قتل.

وتدور احداث العمل في إطار الإثارة والأكشن والجريمة، حول رجل أعمال يتميز بجبروته وظلمه الشديد اسمه "ساكندر" يمتلك هذا الرجل قناص خاص به اسمع "كوركماز".

نجوم مسلسل "ابن القناص"

يضم المسلسل عدد من أبرز نجوم تركيا ومن بينهم "تيموشين ايسن، اسراء كيزي دوغان" شوكت تشوروه، غينجو اوزاك، يبزين أكباش" وغيرهم.

ولفت العمل عدد كبير من المشاهير الذين سارعوا للحديث عن الحلقة الأولى وأبداء إعجابهم الشديد بها من بينهم: "انجين أكيوريك، اراس بولوت وتولغا ساريتاش" وذلك عبر صفحاتهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في تعليقات الجمهور على العمل: "مسلسل ابن القناص TetikçininOğlu بأجواء مسلسل الحفرة #cukur , الحلقة الاولى ممتازة في التشويق تكتيك الحبكة روعه".

وفي تعليق آخر: "جوكهان يخرب بيت العوده القويه بعد الحفره في مسلسل " ابن القناص " مع الطاقم الرهيب جداً اعطنا في الحلقة الاولى طابع ان قدامنا شيء قوي النص الاول تعريف بالشخصيات والنص الثاني مثل القنبله انفجرت في احداثها السريعه والقويه والمشوقه مع القفلة الاسطوريه".

ورأى عدد كبير من الجمهور انه في حال استمر العمل بهذه القوة فقد ينافس مسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتلينوغ الذي يعرض في نفس اليوم.