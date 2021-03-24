مسلسل "الشقة الحمراء" يكشف قصة تحرش جنسي

شهدت الدراما التركية في الفترة الأخيرة تغيرًا في المواضيع المطروحة وقصص المسلسلات، فبعد أن كانت تركز على الحب والرومانسية في أعمالها التي تصنف بأنها "رومانسي كوميدي"، أصبحت الآن تركز على الصحة النفسية بشكل أكبر .

ولعل أبرز هذه الأعمال ما أصدرته الكاتبة والدكتورة النفسية "غولسيرين بودايجي اوغلو" منها: "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، و"شقة الأبرياء"، و"عروس اسطنبول"، و"فتاة النافذة" (سيعرض قريبًا)، و"الغرفة الحمراء".

شقة الأبرياء

لكن نجاح مسلسلات الكاتبة لم تتوقف عند ارتفاع نسبة المشاهدة، واكتسابها شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل نجحت الكاتبة بكشف تفاصيل جريمة اعتداء جنسي بحق طفلة على يد أحد اقاربها.

في التفاصيل، واثناء متابعة العائلة لمجريات أحدث حلقات مسلسل "الغرفة الحمراء"، والتي كانت تتناول قصة فتاة "كومرو" تعرضت للإعتداء الجنسي من قبل زوج أمها، فوجئت أم طفلة تبلغ الـ 11 عام ببدء ابنتها بالبكاء، وقامت بإخبار والدتها أن والدها كان يمارس معها ذات الشيء.

#TV8’deki ‘#KırmızıOda’yı izlerken korkunç gerçeği itiraf etti. 11 yaşındaki kız çocuğu, dizide babasının tacizine uğrayan #Kumru’yu seyrederken gözyaşlarına boğuldu! Kızını konuşturan anne yıkıldı: “Babam beni taciz ediyor. Bunları sen uyurken yapıyor” pic.twitter.com/bxH0vCNDY8 — MagazinKedisi (@KedisiMagazin) March 23, 2021

وقالت الفتاة الصغيرة لوالدتها: "كان والدي يسيء إليّ أثناء نومك. وقام بتهديدي إذا قلتي لأحد سأؤذي أمكم، سأختنقكما. وأضافت: "لم أستطع قول أي شيء بدافع الخوف".

وفي تصريحات للأم بعد سماعها القصة من ابنتها قالت: ""لقد صُدمت عندما أخبرتني ابنتي بما حدث. اتضح أنه كان يضايقها أثناء قيامي بالأعمال المنزلية في الحمام. لقد خدعني عدة مرات خلال 13 عامًا من زواجنا".

وأوضحت:" لقد تعرضت للعنف مرات عديدة، حتى أنه ضرب ابنتي عندما كانت في الخامسة من عمرها ونفخ شفتها، اردت اخبر أحد بذلك إلا انني خفت على ابنتي منه".

الأم وابنتها التي تعرضت لتحرش

رفض الأب السماح للأم بأخذ الطفلة والخروج من المنزل، إلا أنها ستغل غيابه عن البيت واتصلت بالشرطة عبر الهاتف.

قامت الشرطة باعتقال الأب إلا أنه نفى كل هذه المزاعم.

الغرفة الحمراء

وبالعودة إلى المسلسل، وهو مقتبس عن قصة حقيقية. تدور أحداثه في عيادة نفسية و يروي فيها المرضى لأول مرة قصة حياتهم لطبيبتهم النفسية. وكل عدد من الحلقات تنتهي قصة مريض لتبدء قصة جديدة.

يذكر أن العمل من بطولة بوراك سيفينش، وبينور كايا، وتولين اوزان، ميرتش أرال.