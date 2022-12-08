مسلسل العائلة للنجم كيفانش تاتليتوغ يتسبب بصدمة لـ أوزجي اوزبيرينجي.. ما السبب؟

تأجّل إصدار المسلسل التركي الجديد والمنتظر "العائلة" خلال الأشهر الماضية، حيث كان طاقم العمل لم يكتمل بعد ولم يتم التعاقد مع النجوم أو الاستقرار على بقية الأسماء.

مسلسل العائلة يتسبب بصدمة لـ اوزغي اوزبرينجي

كشفت تقارير اخبارية بان المفاوضات كانت مع النجمة التركية الشهيرة "أوزجي أوزبيرينجي" وذلك للعب دور البطولة في المسلسل الجديد، وتم الاتفاق معها لهذا الدور.

وكان من المفترض ان تبدأ اوزغي تصوير دور البطولة مع كيفانش تاتليتوغ حيث انتقلت مع عائلتها من منطقة بودروم التركية إلى اسطنبول من أجل الاستعداد لتصوير المسلسل.

ولكن الصدمة كانت عندما أعلن صاحب شركة الانتاج القمر "كرم شاتاي" بأنه تراجع بآخر لحظة حول اختياره لأوزجي وقام بالاتفاق مع النجمة "سيريناي ساريكايا" لتؤدي دور البطولة في المسلسل.

وتسبب هذا الأمر بصدمة كبيرة لدى أوزجي إلا أنها لم تعلّق على الأمر ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول ما حصل معها.

كيفانش تاتليتوغ بطل مسلسل العائلة

اختير النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" لأداء دور البطولة في المسلسل التركي "العائلة" وهو مسلسل مافيا مقتبس من مسلسل الامريكي The Sopranos.

ويدور المسلسل حول رجل مافيا يحاول أن يوازن ما بين بيئته الاجرامية وحياته الطبيعية حيث يلجأ لطبيبة نفسية، ويجسد كيفانش دور أصلان.

ومن المقرر ان يعرض العمل في شهر مارس من العام المقبل 2023، وهو لصالح منصة ديزني العالمية.