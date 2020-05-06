عيسى المرزوق يحتفل بقدوم مولودته ريما..ما علاقة نجم ريال مدريد السابق بالأمر؟

أعلن الفنان الكويتي عيسى المرزوق يوم أمس عن ولادة طفلته ريما من زوجته هديل الأنصاري شقيقة خبيرة التجميل أمل الأنصاري، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل تويتر وسناب شات.

ونشر المرزوق أول صورة له مع طفلته ريما عبر تويتر، وظهر فيها وهو يحملها بين ذراعيه دون أن تظهر ملامحها وعلق قائلًأ: ربي لك الحمد حتى ترضى".

ربي لك الحمد حتى ترضى ♥️ pic.twitter.com/21Kku7FjuA — عيسى المرزوق (@ESA_almarzoug) May 5, 2020

وكان في تغريدة أخرى قد كشف عن اسم طفلته وقال: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بمولودة أسميتها “ريما” اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى".

وبسبب الصورة التي أرفقها مع التغريدة السابقة، اضطر المرزوق إلى حذف المنشور من تويتر، وذلك بعد أن لاحظ الجمهور أنه استخدم نفس الصورة التي استخدمها من قبل نجم ريال مدريد السابق خاميس رودريغيز، مما عرض النجم الكويتي للانتقادات والتعليقات الساخرة.

وأوضح عيسى المرزوق السبب لمتابعيه قائلًا: "حبايبي أول صورة حطيتها مو صورتي، اخذتها وحطيتها مجرد صورة معبرة لأن ما كنت مصور البيبي وحبيت افرحكم معاي بحزة الحزة بعد عناء ال25 ساعة..ف هذا السبب الي ما خلاني اصور".

يذكر ان عيسى المرزوق متزوج من هديل الأنصارى، وهي بعيدة عن الوسط الفني وعالم الشهرة ولكن تم التعرف عليها من خلال شقيقتها حيث أنها شقيقة خبيرة التجميل المشهورة أمل الأنصاري.

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