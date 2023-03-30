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جورج خبّاز يثير الجدل حول مصير مريم وعزيز في مسلسل النار بالنار

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 30 آذار / مارس 2023 - 07:31
مسلسل النار بالنار
مسلسل النار بالنار

حاز المشهد بين النجمة السورية "كاريس بشار" والنجم اللبناني "جورج خبّاز" في مسلسل النار بالنار" على تفاعل كبير من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووصف العديد من المتابعين المشهد بالعنصري، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثاره المسلسل والذي يثير العنصرية ما بين السوريين واللبنانيين.

فيما أشاد عدد كبير بالعمل مؤكدين ان يسلط الضوء على أمر واقع يحدث بشكل يومي.

تفاصيل المشهد العنصري بين كاريس بشار وجورج خبّاز في مسلسل النار بالنار

وفي تفاصيل المشهد الذي أثار الجدل في المسلسل بين عزيز ومريم حيث أن الأول يحقد على السوريين بشكل كبير ولديه مشاعر كره كبيره تجاههم، وشهدت الحلقة مشادة كلامية بين عزيز ومريم ووصف المشهد بـ "القاسي" بالرغم من انه واقعي.

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جورج خبّاز يثير الجدل حول مصير مريم وعزيز

وبعد المشهد الذي آثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفنان اللبناني صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" تُظهر عزيز ومريم في لقطة رومانسية ويبدو أنه تنشأ بينهما علاقة رومانسية.

وعلّق جورج خبّاز على الصورة بقوله: "كمّلوا المسلسل"، حيث أنه من المتوّقع أن تتغير مجريات المسلسل والأحداث القادمة، وتنقلب علاقة الثنائي مريم وعزيز من كره إلى حب.

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