مطالبات بوقف عرض مسلسل "تغيير جو" بسبب "لفظ صادم" في الحلقة الخامسة

صدمت الحلقة الخامسة من مسلسل تغيير جو الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023 العديد من الجمهور ورواد السوشال ميديا بسبب لفظ صادم.

غضب كبير بسبب لفظ صادم في الحلقة الخامسة من مسلسل تغيير جو

تعرّضت الحلقة الخامسة من مسلسل "تغيير جو" الى انتقادات كبيرة بسبب مشهد جمع بين الفنان عصام عمر ويجسد شخصية الشاب المصري أيمن الذي يعمل في لبنان بشكل غير قانوني، وشاب لبناني يعمل في السرقة.

يبدأ أيمن بمساومة الشاب بالحصول على حقيبة شريفة "منة شلبي" التي سرقها الشاب اللبناني من أجل إعادتها لها والحصول على مقابل سواء بالعمل أو المساعدة.

وخلال حوار أيمن والسارق يتلفظ الأخير بجملة صادمة تعد من كلمات "التكفير" مما أثار غضب الجمهور والذين طالبوا بوقف عرض العمل.

وقال البعض إن الأعمال العربية بدأت بالكلمات اللاأخلاقية وتطورت الأمور بتجاوز خطوط حمراء تتعلق بالدين وفي حال تم السكوت عليها فإن الأمور ستصل إلى تجاوزات كبيرة.

تفاصيل مسلسل "تغيير جو"

تدور أحداث العمل حول شابة مصرية اسمها شريفة تعاني بسبب إدمان والدتها سامية "الفنانة شيرين" تقرر شريفة بيع منزل والدتها الكبير جدًا من أجل علاجها.

ومع رفض والدتها للبيع تقرر الذهاب إلى خالتها عزيزة "ميرفت أمين" التي تعيش في لبنان من أجل توقيع وكالة لها في زيارة سريعة لمدة يوم بهدف الحصول على التوقيع وتغيير جو، لكنها تتعرض للسرقة وتجد نفسها عالقة هناك.