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رمضان 2023: منّة شلبي تعاني من أزمة إدمان والدتها في "تغيير جو"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 04:29
مسلسل تغيير جو
مسلسل تغيير جو

تعود النجمة المصرية الشهيرة "منّة شلبي" إلى جمهورها، بعد الفترة العصيبة التي عانتها مؤخرًا بسبب قضية حيازة المخدرات الشهيرة التي تورطت بها وتسببت لها بالمشاكل.

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واعلنت منّة شلبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عن عودتها من خلال نشر الإعلان الرسمي لمسلسلها الرمضاني الجديد "تغيير جو".

تفاصيل مسلسل "تغيير جو" للنجمة منة شلبي

انضمت النجمة المصرية "منّة شلبي" الى بطولة المسلسل بالاضافة الى مجموعة من النجوم منهم "آثار الحكيم وشيرين"، والنجم الشاب "عصام عمر" الذي تألق في الفترة الأخيرة بسبب دوره في المسلسل الكوميدي بالطو.

ويشارك في المسلسل إلى جانب النجوم الذين تم ذكرهم الفنان الأردني "إياد نصّار" و النجم اللبناني "صالح بكري".

والمسلسل من اخراج مريم أبو عوف وسيناريو منى الشيمي، وسيعرض على قناة MBC مصر ومنصّة "شاهد" الالكترونية.

مسلسل تغيير جو

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قصة مسلسل تغيير جو

وتدور قصة المسلسل في إطار درامي رومانسي حول فتاة تدعى "شريفة" تواجه العديد من المشاكل بسبب والدتها المدمنة على الكحول وتحاول العمل من اجل توفير المال ومساعدتها على العلاج في مركز التأهيل.

وستنقلب حياة شريفة رأساً على عقب عندما تقع في حب أستاذ جامعي وتدخل معه في علاقة رومانسية.

وعلى صعيد مختلف تصدرت منة شلبي في الفترة الأخيرة حديث السوشال ميديا والمواقع الإخبارية بعد تطورها بقضية اتجار بالمخدرات اثر القبض عليها في المطار وبحوزتها كمية كبيرة من الممنوعات.

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