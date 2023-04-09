ميرفت أمين وشيرين تلفتان الأنظار في الحلقات الأولى من مسلسل تغيير جو

تمكن مسلسل "تغيير جو" الذي بدأ عرضه من يوم 16 رمضان حصد إعجاب الجمهور ورواد السوشال ميديا، والعمل المكون من 15 حلقة يروي قصة خفيفة من بطولة نخبة من نجوم الفن في مصر.

النجمتان شيرين وميرفت امين تلفتان الأنظار في الحلقات الأولى من مسلسل تغيير جو

لفتت كل من النجمتين شيرين وميرفت أمين الأنظار في الحلقات الـ 3 الأولى من العمل، حيث تجسد الأولى شخصية سامية والدة شريفة "منة فضالي" التي تعاني من مشاكل في الإدمان وتتواجد في مصحة للعلاج.

فيما تجسد ميرفت أمين شخصية عزيزة شقيقة سامية، وتقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع اداء النجمتين شيرين وميرفت أمين ووصفا انهما أضافا إلى المسلسل، مبدين حماستهم للحلقات المقبلة.

تفاصيل مسلسل تغيير جو

وتلعب النجمة المصرية "منّة شلبي" دور فتاة تعمل في هندسة الديكور وتجتهد في عملها كثيراً اسمها شريفه، تعاني هذه الفتاة بسبب والدتها وادمانها.

تسعى شريفة لبيع فيلا والدتها التي ترفض الأمر، لتضطر اللجوء إلى خالتها عزيزة من اجل كتابة توكيل لها، من اجل اتمام عملية البيع.

تسافر إلى بيروت حيث تقيم خالتها في زيارة سريعة لمدة يوم واحد تصفها برحلة "تغيير جو"، وتلتقي هناك بالفنان إياد نصار وهو من مصر أيضًا.

تتعرض شريفة للسرقة حيث تسرق حقيبتها بورق الوكالة وكل ما فيها لتجد نفسها عالقة في بيروت.