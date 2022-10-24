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مسلسل "جرائم صغيرة ستيلتو " يعود لتصدّر الترند.. وهذه تفاصيل الحلقة الأخيرة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 01:33
مسلسل جرائم صغيرة
مسلسل جرائم صغيرة

عاد المسلسل التركي الشهير "جرائم صغيرة stiletto vendetta" لتصدّر الانترنت خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من مرورما يقارب الـ خمس سنوات على عرضه في تركيا.

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السبب الرئيسي لتصدّر مسلسل جرائم صغيرة

ويعود السبب الرئيسي لتصدّر المسلسل التركي "جرائم صغيرة stiletto vendetta" هو اصدار النسخة العربية الجديدة من المسلسل والتي تحمل اسم "ستيتلو"، حيث مع انتهاء كل حلقة يبدأ الجمهور بالبحث عن تفاصيل الأحداث القادمة من العمل.

تفاصيل النسخة التركية من ستيليتو  "جرائم صغيرة"

عُرض المسلسل التركي الشهير "جرائم صغيرة" في شهر أكتوبر من عام 2017 حيث حصد نسب مشاهدات عالية منذ عرض الحلقة الأولى منه والتي حصلت على اشادات كبيرة من المتابعين.

وصنفت النسخة التركية من العمل  ضمن فئة الأكشن والجريمة حيث تشهد تفاصيل النسخة الأصلية من المسلسل الكثير من الجرائم والازمات التي يتعرض لها الأبطال بشكل أكبر من النسخة العربية، وعرض مسلسل جرائم صغيرة على قناة ستار التركية.

أبطال مسلسل جرائم صغيرة:

  • غوكتشة بهادر
  •  أسليهان غوربوز
  •  ميرت فرات
  •  يلدراي شاهينلر
  •  فيريت أكتوغ
  •  تانسو بيشير وباده ايشجيل 

مسلسل جرائم صغيرة stiletto vendetta

نبذة عن مسلسل جرائم صغيرة

تدور قصة مسلسل جرائم صغيرة حول أربعة فتيات تربطهم صداقة قوية منذ سنوات الدراسة ولكنّ بسبب مزحة قاموا بها مع صديقتهم تسببوا بأزمة كبيرة أدّت الى طردها من المدرسة.

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وتعود الفتيات للاجتماع بهذه الفتاة بعد 20 عامً إلا أن الفتاة لم تنسى ما فعله بها صديقاتها في الماضي لتبدأ تفاصيل عمليات الانتقام وتبدأ الأزمات بالتصاعد بينهما.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من جرائم صغيرة

وتكشف الحلقة الأخيرة من المسلسل عن هوية الضحية التي بدأت بها الحلقة الأولى، وهو الأستاذ خالد "بديع أبو شقرا"، الذي ساعد المى "كاريس بشار" في معركتها مع صديقاتها.

كما تشهد الحلقات الأخيرة وفاة شخصية نايلة "الفنانة ندى ابو فرحات".

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