مسلسل "جميل جدًا"أحداث مشوقة لمجتمع سعودي غير تقليدي.. وسمر ششة أحدا أبطاله!

أحداث مسلسل "جميل جدًا"



تدور أحداث المسلسل حول "جميل" فتاة في المدرسة الثانوية تتعرض لحادث سيارة عنيف يؤدي إلى دخولها في غيبوبة تستمر لمدة 5 سنوات، ثم تستفيق لتجد الحياة قد تغيَّرت ولا تبدو كما عهدتها؛ فوالدها لا أثر له، ووالدتها تزوجت برجل آخر، وصديقاتها أكملن حياتهن، وتخسر حبيبها القديم عمر، وتجد نفسها مجبرة على لاستكمال الثانوية العامة، فتتعرض للتنمر ويصبح من الصعب التعامل مع من حولها.

معلومات عن سمر ششة



تعتبر سمرممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية، كان لها بصمة مميزة في المشهد الفني بالمملكة ودور في دعم المواهب السعودية عن طريق المساهمة بالمبادرات التي تعزز صناعة الأفلام.

وقد شاركت ششة في العديد من الأعمال أحدثهما الفيلم الروائي "كيان" من إخراج حكيم جمعة، والفيلم الروائي القصير "مسكون" من إخراج لينا ملائكة والأمريكي ديفيد دراغ، حيث شاركت في بطولته مع الممثلة الأمريكي باريس فيرا.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الفنانة الشبابة في العديد من الأعمال الناجحة من بينها الفيلم القصير "جدة بعد منتصف الليل" للمخرج عبد الإله القرشي" عام 2016، ولعبت دور البطولة في فيلم "مخرج 5" من إخراج خالد نادرشاه"، وشاركت في بطولة مسلسل "كوكب آخر" للمخرج نفسه.



