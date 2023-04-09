مسلسل "دفعة لندن": انتقادات تطال الكاتبة بسبب اقتباس قصة المسلسل الأمريكي Jane the virgin

بعد الجدل الكبير الذي أثارته قصة "خديجة" ضمن أحداث مسلسل "دفعة لندن" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، لاحظ الجمهور تشابه القصة مع المسلسل الأمريكي Jane the virgin التي اعتبرها الجمهور انها لا تتناسب مع الخليج العربي.

اقتباس قصة المسلسل الأمريكي Jane the virgin في مسلسل دفعة لندن

أكد الجمهور أن تفاصيل قصة خديجة "صمود المؤمن" التي تحمل من خلال طفل أنابيب عن طريق الخطأ في لندن، هي منسوخة من المسلسل الأمريكي Jane the virgin.

وتعرضت كاتبة العمل هبه مشاري حمادة للهجوم حيث اعتبر الجمهور ان الكاتبة لم تبذل أي مجهود في الإبداع وكتابة العمل، وأنها قامت باستنساخ اعمال عالمية لا تتناسب وطبيعة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما انتقد الجمهور استسهال الكاتبة وعدم بذلها أي مجهود في عمل منسوب إليها، حتى انها لم تحاول تحسين القصة لتتناسب مع الشرق الأوسط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الكاتبة للهجوم بسبب إثارتها للجدل من خلال أعمالها وخاصة سلسلة دفعة القاهرة، ودفعة بيروت وصولًا إلى دفعة لندن.

والجدير بالذكر انه قد تم العمل سابقًا على نسخة عربية من المسلسل الأمريكي Jane the virgin وحملت اسم "الأنسة فرح" وتعرضت أيضًا للهجوم.

يُشار إلى ان إحدى شخصيات العمل وهي خديجة تكتشف أنها حامل بدون زواج بعد خطأ طبي أدى إلى تلقيحها من رجل إسرائيلي.