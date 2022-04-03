مسلسل "دنيا تانية" يتعرض للوقف بعد مشهد زنا المحارم..وهكذا جاء الرد!

أثار مسلسل "دنيا تانية" موجة من الجدل والغضب عقب عرض الحلقة الأولى منه لتضمنه مشاهد غير أخلاقية.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن وقف المسلسل من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل لاحتوائه على مشهد يوثِّق خيانة الزوج لزوجته مع شقيقتها؛ والذي ينصب في إطار "زنا المحارم".

وأوضح المجلس أن منتجي العمل لم يحصلوا على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وعملوا على بثه بالتحايل، كما كشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، أن الحلقة الأولى تم مراقبتها؛ إلَّا أن إحدى الفضائيات عرضت المشاهد المحذوفة المنافية للآداب العامة عبر قناتها عن طريق التحايل.

وأضاف المجلس في بيان نشره عبر موقع "فيسبوك": "وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.. وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات".

المشهد الذي أوقف عرض مسلسل "دنيا تانية"

وكان المشهد الذي أثار حفيظة المشاهدين ورئيس الرقابة هو اللحظة التي تكتشف فيه ليلى علوي خيانة زوجها لها مع شقيقتها عقب اقتحامها غرفة الفندق الذي يتواجد به، حيث تتفاجأ بهما في غرفة النوم بينما شقيقتها ترتدي روب الاستحمام الأبيض.



رد فعل أسرة عمل "دنيا تانية"

أكَّدت أسرة مسلسل "دنيا تانية" على احترامهم رأي وقرار جهاز الرقابة على المصنفات والمجلس الأعلى للإعلام، إلَّا أنهم يرون أن العمل حكم عليه مسبقًا وبشكل خاطئ استنادًا على نهاية الحلقة الأولى فحسب، وهذا لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.

وطلبت أسرة العمل من الرقابة مشاهدة العمل كاملًا والتريث في اتخاذ القرارات قبل إصدار حكمهم بشأن وقف العمل.

أحداث مسلسل "دنيا تانية"



وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول مديرة مدرسة تدعى "دنيا سالم"، تلعب دورها الفنانة ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة ووفاته، وفقدان ابنها الثاني النطق بعد تعرضه لصدمة عقب حادثة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

العمل من إخراج أحمد عبد العال وتأليف أمين جمال، وبطولة ليلة علوي ومجدي كمال، ومي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم.



