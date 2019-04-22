ماذا قال نقيب الموسيقيين حول إجراء شيرين تحليل المخدرات؟

ترددت خلال الأيام الماضية الكثير من الأنباء حول إجبار الفنانة شيرين عبد الوهاب بإجراء تحليل يخص تعاطي المخدرات إذ يمكن أن تكون زلات لسانها تحدث نتيجة تعاطيها الممنوعات قبل الحفلات، وهو الأمر الذي نفاه نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مؤخرًا خلال إحدى اللقاءات الصحفية.

وقال هاني شاكر في آخر لقاء يوم السبت: "هذا كلام فارغ، ليس في تفكيرنا ولم تبادرنا فكرة مثل هذه، ولا أعرف من هو مروج هذه الشائعات".

وكانت شيرين قد واجهت اتهامًا بالإساءة لمصر، بعد تصريحات لها في حفل بالبحرين قالت فيها: "هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني"، وعلى إثر ذلك قررت نقابة الموسيقيين إيقافها عن الغناء والتحقيق معها.

على صعيد آخر، أعلن المُنتج اللبناني صادق الصبّاح، عن زيارة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لتصوير مشاهدها في أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، هي عبارة عن ”تتر“، لمسلسل ”خمسة ونص“، الذي يقوم ببطولته الفنانان السوري قُصي خولي واللبنانية نادين نجيم.

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