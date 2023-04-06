الليث حجو يُهدي "سفر برلك" الى روح المخرج الراحل حاتم علي.. فيديو

نشر المخرج السوري القدير "الليث حجو" رسالة مؤثرة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي عبّر فيها عن تقديره للمخرج الراحل "حاتم علي"، بالتزامن مع عرض مسلسل سفر برلك الذي كان من المفترض أن يخرجه الراحل حاتم علي قبل وفاته، ليتولى المسؤولية الليث حجو.

تفاصيل رسالة الليث حجو الى حاتم علي

نشر الليث حجو رسالة مؤثرة واهداء الى المخرج الراحل "حاتم علي" والذي بدأ في العمل على مسلسل "سفر برلك" لكنّه لم يستطع أن ينهي تصويره قبل وفاته ليكمله المخرج الليث حجو.

وقال الليث حجو عبر حسابه: "إهداء الى روح الأستاذ حاتم علي، أنا آمل بأن اكون وفيّته ولو جز بسيط من فضله عليّ أنا شخصياً وأتمنى أن أكون قد وقفت في محاولة مني لأن أكون أمين على رؤيته وقناعاته في العموم وليس في المسلسل فقط".

وشارك مقطع فيديو من مشهد مسلسل سفر برلك مع أغنية في الخلفية تقول في كلماتها: "يا نجمة الصباح فوق الشام علّيتي".

إهداء إلى روح الأستاذ #حاتم_علي ،

آملاً أن أكونَ وفيّته ولو جزءاً بسيطاً من فضله عليَّ أنا شخصياً ، وأتمنى أن أكون قد وفقت في محاولةِ أن أكونَ أميناً على رؤيته ،وقناعاته في العموم وليس في المسلسل فقط..



يا نجمة الصبح فوق الشام علّيتي



المشهد من مسلسل "#سفربرلك " pic.twitter.com/VuxE4nxZGg — Allaith Hajjo (@AllaithOHajjo) April 6, 2023

تفاصيل مسلسل "سفر برلك"

هو مسلسل يدور في اطار درامي تاريخي سوري في زمن الامبراطورية العثمانية، وكان الراحل حاتم علي يتحضر للعمل معتبر انه مشروعه المميز، إلا انه فارق الحياة قبل البدء بالعمل.

ويدور المسلسل حول 4 أصدقاء يدرسون في تركيا يجدون أنفسهم في ورطة بعد صدور فرمان في عهد الدولة العثمانية إلى دعوة جميع الشباب للخدمة العسكرية.