نهاية مفتوحة تثير تكهنات حول جزء ثانٍ من مسلسل "وأخيرًا"

أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "وأخيرًا" حالة من التساؤل والتكهنات حول وجود جزء ثانٍ من العمل، لاسيما أن نهايتها تضمن مشهدًا يشوبه الغموض.

هل هناك جزء ثان من "وأخيرًا" ؟

انتهى مسلسل "وأخيرًا" بزواج "خيال"، التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية نادين نجيم، من حبيبها "ياقوت"، الذي يلعب دوره الفنان السوري قصي خولي، لتقتحم عصابة مسلحة الحفل؛ ما وحي إلى وقوع جريمة كبرى.

وهذه النهاية المشوقة والغامضة اعتبرها البعض ابداية لموسم جديد يمتد لـ15 حلقة أخرى، حيث كتبت إحداهن: "قصي في جزء ثاني ؟".

وأضافت أخرى: "المسلسل بجنن وانت تمثيلك اسطوري 👏🔥السؤال الأهم إنه في جزء تاني لأنه النهاية كانت مفتوحة بآخر مشهد والعصابة رجعت وغير هيك ما شبعنا منكم ب15 حلقة بس".



قصي خولي يودع و"أخيرًا"

على صعيد آخر، وجَّه قصي خولي رسالة شكر وتحية لطاقم العمل والجمهور عبر حسابه في "إنستغرام": "واخيرا حان موعد الوداع ، واخيرا تجربة كان فيها الكثير الكثير ليحكى ويحكى بدأت منذ ٩ شهور.. اهم ما يحكى انه بفضل الله اولا وبفضل متابعتكم ومحبتكم وأيمانكم بأننا نقدم شيء يحترم ذائقتكم تصدر العمل من الحلقة 1 حتى اليوم الحلقة 15 والاخيرة وكان الرقم #1 في دول عربية واجنبية وهذا موثق".

وتابع: "عمل احبه واحترم فيه كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل من اصغر عامل إلى رأس الهرم..شكرا الشريك الكاتب والمخرج والشركاء والأخوة مؤسسة الصباح وكل النجوم والممثلين الكرام والفنين والعاملين بكل مجالات هذه المهنة العظيمة.. واخيرا شكرا الجمهور الكريم والمحب وشكرا لأهل الصحافة والمهتمين".

المسلسل من تأليف وإخراج أسامة الناصر، وبطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومنى واصف، وأنجو ريحان، وسعيد سرحان، وبرناديت حديب، ووسام صباغ، وفيفيان أنطونيوس، ووسام فارس، وناتاشا خضرو، وماجد روضة، وغنوة محمود، ونادين طربية، وجان دكاش، وكميل سلامة.

