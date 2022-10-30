مسلسل فريد المدبلج.. تعرفوا على مواعيد وتفاصيل عرضه

أعلنت مجموعة "MBC" عن عرض المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" واالذي حقق نجاح كبير منذ عرض الحلقة الاولى منه في تركيا ودبلجته إلى اللهجة السورية تحت اسم فريد.

تفاصيل عرض مسلسل فريد على قناة ام بي سي 4

أعلنت قناة ام بي سي 4 عن عرض المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" بنسخة مدبلجة باللغة العربية وخاصة اللهجة السورية، التي اعتاد الجمهور عليها في دبلجة المسلسلات التركية.

وسيكون المسلسل التركي الشهير تحت اسم مسلسل فريد حيث أنه سيعرض على قناة MBC4 اليوم الأحد 30 أكتوبر، وكان اللافت أن مسلسل فريد سيحل مكان عرض مسلسل ستيليتو بعد انتهاء الموسم الأول من العمل.

وكشفت MBC 4 بأن المسلسل المدبلج سيعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حتى الساعة التاسعة والنصف ليُعرض بعدها المسلسل التركي "لعبة الحياة" في تمام التاسعة والنصف.

تفاصيل مسلسل طائر الرفراف

بدأ عرض المسلسل التركي "طائر الرفراف" في شهر سبتمبر الماضي وذلك على القناة التركية ستار التركية، وتقوم القناة بإصدار حلقة واحدة من كل أسبوع وذلك كل يوم جمعة.

والمسلسل التركي هو من بطولة: "ميرات رمضان ديمير" "عفراء ساراتش أوغلي"، حيث شكّلا ثنائي ناجحًا في المسلسل، حتى هذه اللحظة؟

نبذة عن قصة مسلسل "طائر الرفراف"

تدور قصة المسلسل حول شاب يدعى فريد عاش طفلة مدللة من قبل عائلته بسبب مرضه، لكن جدّه الآغا خالص المتسلط يقرر تزويجه ليتحمل المسؤولية وتتحسن صفاته.

ويقوم فريد بخطبة سيران بدلاً ممن شقيقتها سونا التي كان من المفترض ان يرتبط بها، لتبدأ تفاصيل المسلسل مع رفض سيران وفريد لهذا الزواج.