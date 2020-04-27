مسلسل "مخرج 7" لناصر القصبي يثير الجدل من جديد في مشهد تطبيع

منذ أن بدأ عرضه وحتى الآن، أثار مسلسل "مخرج 7" للفنان ناصر القصبي الكثير من الجدل حوله بسبب الرسائل التي يمررها بين السطور وخلال مشاهد العمل.

وفي الأمس تعرض المسلسل لهجوم بسبب تعليق ساخر من القصبي على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال مشهد في الحلقة الثانية بقوله عنهم : هذولا الي ما عادوا موجودين".

ولم يطل الأمر كثيرًا حتى وعاد القصبي مرة أخرى ليثير الجدل في مشهد آخر يدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني و إلى عدم وجود أي مشكلة في العمل معهم، ويصف الفلسطينيين بالأعداء الحقيقيين، وذلك لمجرد أن فئة منهم يتصيدون أي فرصة لمهاجمة الدولة السعودية على الرغم من وقوف الأخيرة إلى جانبهم ودعمهم في القضية وغيرها من الأمور.

وبحسب آراء وردود فعل النشطاء على تويتر، كتب أحد المتابعين قائلًا: "التطبيع على مراحل ومستويات الراعي الرسمي الامارات بقوه اعلاميه mbc المسلسل الكويتي مع العجوز حياه الفهد والان مسلسل مخرج ٧ والقادم تمثيل يا في اسرائيل او بمشاركه ممثلين اسرائيليين".

التطبيع على مراحل ومستويات

الراعي الرسمي الامارات

بقوه اعلاميه mbc

المسلسل الكويتي

مع العجوز حياه الفهد

والان مسلسل مخرج ٧

والقادم تمثيل يا في اسرائيل

او بمشاركه ممثلين اسرائيليين https://t.co/RC7TxIAQr4 — الشامخ (@OmanLev) April 27, 2020

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