هل تُطيح الحلقة الأخيرة من "العشق الممنوع" بـ مسلسل "اسمعني"؟

احتفل صناع مسلسل العشق الممنوع باستمرار نجاحه بالرغم من مرور ما يقارب الـ 14 عامًا على عرضه لأول مرة على الشاشات وانتشاره عالميًا وعربيًا.

وبمناسبة مرور 14 عامًا على انتاج المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" قامت شركة الانتاج بإعادة عرض المسلسل مرة أخرى حيث حصل على نسبة مشاهدات عالية على قناة Kanal D.

عرض الحلقة الأخيرة من العشق الممنوع

ستعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل يوم الخميس القادم والتي تتزامن مع عرض الحلقات الجديدة من المسلسلات الموسمية الجديدة وهي "اسمعني" ومسلسل "لتأتي الحياة كما تشاء".

وستتنافس الحلقة الأخيرة من مسلسل هذا العمل الشهير مع الحلقات الجديدة من مسلسل "اسمعني" والذي ما يزال يحقق نسب مشاهدات عالية عند عرض كل حلقة.

وبالرغم من ان مسلسل العشق الممنوع من الأعمال القديمة والمعروفة نهايتها إلا ان الجمهور بأكمله يراهن على تفوّقه على الحلقة الجديدة من اسمعني، خاصة وأن الحلقة الاخيرة منه تعدّ من اهم الاعمال في تركيا والوطن العربي.

نبذة عن قصة مسلسل "العشق الممنوع"

تدور أحداث العمل حول رجل الأعمال "عدنان بيك" الذي يرتبط بفتاة صغيرة في السن، ولكنها تقوم بخيانته مع ابن شقيقه الذي يسكن معه في نفس المنزل ليدخل الثنائي في تفاصيل معقدة وحزينة.

وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل شيقة وحزينة للغاية، حيث تنتهي هذه القصة بانتحار بطلة المسلسل "سمر" أمام أعين زوجها وعشيقها عندما تطلق النار على نفسها في يوم زفاف عشيقها

نبذة عن قصة مسلسل "اسمعني"

تدور احدث قصة المسلسل التركي الجديد "اسمعني" حول طلاب في المدرسة الثانوية تتعرّض احدى الطالبات الى حادث سير مروّع وتصاب بالشلل ويقوم الشخص الذي دهسها بالهرب، لتبدأ تفاصيل حول معرفة هوية من قام بذلك.