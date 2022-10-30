مسلسل The Witcher يتصدّر الترند بعد انضمام ليام هيمسورث بديلاً لهذا النجم

اُعلن مؤخرًا عن إصدار جزء ثالث من المسلسل الشهير The Witcher والذي سيعرض في صيف عام 2023، ومن المقرر أن يحمل اسم The Witcher: Blood Origin.

انسحاب النجم هنري كافيل من سلسلة The Witcher

أعلن النجم هنري كافيل مؤخرًا عن انسحابه من المسلسل الشهير The Witcher وذلك بعد أيام فقط من الكشف عن انضمامه لأفلام DC وتقديم شخصية سوبرمان.

أما المفاجأة كانت اعلان النجم الهوليوودي الشهير "ليام هيمسورث" حلوله بديلأ للنجم كافيل في المسلسل الشهير، حيث أنه سيلعب دور شخصية جيرالت ريفيا وهو صائد الوحوش الخارقة للطبيعة.

رسالة وداع هنري كافيل وليام هيمسورث سعيد

شارك النجم الشهير "هنري كافيل" رسالة وداع عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" قال فيها: "شخصية جيرالت ريفيا هي جزء مهم من مشواري الفني على مدار السنوات السابقة، والآن حان الوقت لاترك عباءة المحارب وانقل الشعلة إلى ليام هيمسورث وأقدم له نصيحة بالاستمتاع بهذه التجربة".

اما النجم ليام هيمسورث فقد عبّر عن سعادته الكبيرة بلعب دور البطولة في هذا المسلسل خاصة بعد كشفه بانه واحد من أكبر المعجبين بالعمل الشهير.

نبذة عن مسلسل The Witcher

يدور المسلسل حول الحروب التي تقع بين البشر مع السحرة والجآن والوحوش وذلك في صراع كبير من أجل البقاء، ويحظى العمل بشهرة واسعة في العالم.

وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة بانضمام النجم العالمي ليام هيمسورث إلى العمل.