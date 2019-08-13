مشاجرة واشتباك بالأيدي بين الفنان أحمد عز وشقيقة طليقته الفنانة زينة..إليكم التفاصيل!

تفاقمت الأمور بين الفنان المصري أحمد عز وشقيقة طليقته الفنانة زينة، وذلك أثناء تواجدهما في أحد الفنادق في الساحل الشمالي في مصر، ووقعت في النهاية مشاجرة حادة حدث فيها اشتباك في الأيدي ورمي للأحذية، لتتدخل الجهات الأمنية وتبدأ بالتحقيق حول ما حدث.

وفي التفاصيل، حدثت المشاجرة في أول أيام عيد الأضحى، حيث كان الفنان أحمد عز مع أصدقائه في فندق الساحل الشمالي، وأثناء تجهيزه لمقابلة صحفية، حضرت إلى قاعة الفندق شقيقة زينة وقامت بشتمه أمام الجميع لتتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي.

وبحسب التحقيقات التي تمت من قبل الجهات الأمنية، أكدت شقيقة زينة أنها شاهدت أحمد عز يحاول اصطحاب أحد أبنائه من زينة، وبالتالي ذهبت هي لتمنعه من ذلك فتطورت الأمور ووصلت للضرب، من جهته نفى عز كل هذا الكلام وأكد أن شقيقة زينة هي من بدأت بالسب والشتم أمام الجميع وطالب بمراجعة الكاميرات لاثبات صحة كلامه.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها زينة وشقيقتها بمشاجرة في فندق، حيث أنهما اشتبكوا من قبل مع عائلة أمريكية من أصل مصري في أحد الفنادق في دبي وأصبحت هذه القصة حديث الجميع لفترة طويلة.

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