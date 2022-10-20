نجوم عالميون في مهرجان ميدل بالعاصمة السعودية الرياض.. دي جي مارشميلو أبرزهم

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بـ مهرجان مدل بيست الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض بدءًا من شهر ديسمبر المقبل عن أشهر النجوم المشاركين في النسخة الجديدة هذا العام والتي ستكون بالتزامن مع موسم الرياض بنسخته الثالثة.

وكشفت الصحفة الرسمية عن الكثير من المفاجآت الخاصة بالمهرجان وهو أكبر حدث موسيقي على مستوى العالم، ويشهد حضور العديد من نجوم العالم في الموسيقى.

نجوم عالميون يشاركون في مهرجان ميدل بيست خلال شهر ديسمبر في الرياض

أعلنت المنصة الخاصة بالمهرجان عن أسماء عدد من النجوم العالميين المقرر مشاركتهم في مهرجان ميدل بيست كاشفين عن أسماء ضخمة جدًا، حيث من بين النجوم المشاركين الدي جي الأمريكي من أصول فلسطينية خالد، والذي له 3 حفلات غنائية في شهر ديسمبر تبدأ من 1 ديسمبر وتنتهي يوم 3 في نفس الشهر.

كما سيتواجد في الحفل النجم العالمي بوست مالون والنجم العالمي برونو مارس الذي سيحي أيضًا 3 حفلات بالتتالي من 1 - 3 ديسمبر، واعلن الحساب الرسمي للمهرجان عن حفله مع التعليق: "برونو مارس جاي للرياض! ييقلب الجو في ساوندستورم بأشهر أغانيه".

ومن الأسماء المشاركة أيضًا الدي جي العالمي مارشميلو، والدي جي سنيك، والدي جي العالمي ديفيد غيتا، والدي جي كارل كوكس والكثير من الأسماء الأخرى.

مهرجان ميدل بيست

انطلق مهرجان ميدل بيست وهو أكبر حدث موسيقي لأول مرة في عام 2019، بالتزامن مع النسخة الأولى من موسم الرياض التي حملت شعار تخيل، وشهد المهرجان توافد الآلاف من الحضور.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول اقيم المهرجان بنسخته الثانية في عام 2021، ضمن فعاليات موسم الرياض الثاني تحت شعار تخيل أكثر.