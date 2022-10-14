مشهد التحرش في مسلسل بنات الثانوي يثير ضجة واسعة .. فيديو

بدات منصة شاهد الإلكترونية خلال شهر أكتوبر الحالي بعرض عدد من الاعمال العربية المميزة في عرض اول وحصري، من بينها المسلسل الخليجي "بنات الثانوي" وهو إولى تجارب المخرجة السورية رشا شربتجي في الأعمال الخليجية.

الحلقة الخامسة من بنات الثانوي تثير الجدل بسبب مشهد التحرش

يروي العمل قصص ومشاكل عدد من فتيات الثانوية في السعودية، والمشاكل التي تواجهها هذه الفتيات في فترة المراهقة الحرجة، بالإضافة إلى مشاكل المدرسة، بأسلوب مشوق.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل التي عرضت مؤخرًا على منصة شاهد ضجة كبيرة بسبب مشهد التحرش الذي تتعرض له شخصية الطالبة ندى التي تجسد دورها الفنانة مديحة احمد داخل محل بقالة.

وفي التفاصيل تحاول ندى تناول إحدى المنتجات من رف عالي، ليأتي العامل في محل البقالة ويحاول مساعدتها إلا أنه يقوم بالصاق جسده بها، ولمسها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع العمل ما بين الرافض لظهور مشهد التحرش خاصة أن العمل موجهة للكثير من الفتيات المراهقات، وما بين المؤيد لفكرة تسليط الضوء على هذه النوعية من الحوادث التي قد تصادف الفتيات من أجل مشاعدتهن على التصرف في حال تعرضن لموقف مماثل.

في المقابل لم يخلو الأمر من بعض التعليقات التي جاءت صادمة والتي تناولت موضوع التحرش بشكل خاص ولامت الفتاة على خروجها وتصرفها وردة فعلها، مما أثار نقاشًا مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حوادث التحرش، وكيفية تعامل الفتيات معه.

العمل يعرض حاليًا على منصة شاهد وهو من إخراج رشا شربتجي التي سبق وأن قدمت مشاكل بنات المدرسة من خلال المسلسل السوري "أشواك ناعمة" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.

