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مشهد تعارف قادير وفيروزة في مسلسل "أبي" يثير الجدل.. "مشهد مقزز في الحمام"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:38
مسلسل أبي
مسلسل أبي

تصدّر المسلسل التركي الشهير "أبي" وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على القنوات التركية ، حيث حصل على نسبة مشاهدات عالية إلا ان الحلقة 16 التي عرضت مؤخرًا والتي احتوت مشهد وصف بالمقزز والمرفوض، كانت الأكثر تصدرًا لوسائل التواصل الاجتماعي.

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مشهد تعارف شخصيتي قادير وفيروزة في مسلسل أبي

وأثار مشهد تعارف شخصيتي ابطال المسلسل قادير والذي يجسّد دوره النجم التركي "تولغا ساريتاش" والنجمة أوزغي ياغيز بدور فيروزة جدل كبير بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الجمهور مقطع فيديو التعارف والذي ظهرت فيه شخصية قادير وهو في حمام الرجال بينما دخلت فيروزة للحمام هروباً من رجل يطاردها ويريد الرقص معها.

وخلال تواجدها في الحمام مع قادير بيّن لها بأن هذا الحمام مخصص للرجال، ويقوم النجم تولغا ساريتاش بخلع سرواله والتبوّل في المرحاض أمام فيروزة وهي تنظر إليه، ثم يدخل الرجل الذي يطاردها ويقوم قادير بالدفاع عنها بالتبوّل على الرجل.

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نبذة عن مسلسل أبي

تدور أحداث المسلسل التركي حول عائلة كبيرة تعيش في الأناضول ويحاول كبيرها وهو أمين سارهونلي المحافظة على تماسك هذه العائلة.

ولكن ياتي شقيقه محمد علي وهو متخاصم معه الى اسطنبول بسبب حادث تحطّم طائرة وتنقلب الأمور رأساً على عقب.

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