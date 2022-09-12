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نجم مسلسل "حب للإيجار" يستقبل طفله الأول.. إليك تفاصيل جنسه واسمه والصور الأولى

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:39
باريش أردوتش
باريش أردوتش

رحّب النجم التركي الشهير "باريش أردوتش" بطفلته الأولى من زوجته "غوبسي أوزاي" يوم الجمعة الماضية، حيث شارك هذه الأخبار السعيدة مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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باريش أردوتش نجم حب للإيجار يستقبل طفلته الأول

وشارك الثنائي التركي "باريش أردوتش" وزوجته "غوبسي أوزاي" مجموعة من الصور كاشفًا انه استقبل مولوده الأول وهي طفلهة ولكن دون الكشف عن وجهها، كما انهما نشرا رسالة لها.

وكشف باريش عن اسم طفلته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث اطلق عليها اسم "آسيا جان".

وشارك صورة ظهرت فيها يد طفلته وعلّق عليها: "أهلا وسهلاً يا آسيا جان أردوتش، وشكراً جزيلاً لكل من اتصل وسأل"، كما شارك صورة أخرى له وهو يحملها في داخل الكرسيّ الخاص بها ووضع صورة زجاجة الحليب الخاصة بالأطفال.

باريش أردوتش

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باريش أردوتش

باريش أردوتش وغوبسي أوزاي

احتفل النجم التركي الشهير باريش اردوتش بزواجه على غوبسي بعد قصة حب دامت لمدة ستة سنوات وبعد فترة قصيرة فقط من اعلانهما الزواج كشفت مصادر مقربة بأن غوبسي حامل بشهرها الرابع، حيث يبدو بانها كانت حامل قبل الزفاف بفترة.

نبذة عن باريش أردوتش

يشار بأن النجم التركي  اشتهر في الوطن العربي بشخصية "عمر" من خلال مسلسل حب للإيجار الذي شارك في بطولته إلى جانب التشين سانغو والذي لاقى نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم، كما شارك ايضاً في مسلسلات تركية عديدة منها مسلسل الغراب الذي لعب دور البطولة الى جانب مشاركته في الموسم الرابع من الحفرة.

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