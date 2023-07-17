فيلم oppenheimer يتعرّض لهجوم كبير بسبب العنصريّة

يتصدر فيلم Oppenheimer المرتقب حديث رواد السوشال ميديا، بسبب حماسة الجمهور الكبيرة في انتظار عرض الفيلم الذي ينتمي إلى فئة السيرة الذاتية.

فيلم Oppenheimer يتعرّض لهجوم كبير من الجمهور



تعرض فيلم أوبنهايمر للهجوم الشديد من قبل النقاد والجمهور قبل أيام قليلة من عرضه، حيث اُتهم بالعنصرية بعد الحديث عن عدم وجود أي فنان "أسود البشرة" ضمن طاقم الفيلم.

وأحدث هذا الأمر ضجّة كبيرة بين المتابعين الذين أصرّوا بأن الفيلم يحمل عنصرية ضد السود حيث انه لم يضم أي ممثل من البشرة السمراء.

فيما دافع عدد كبير عن الفيلم مؤكدين انه يروي سيرة ذاتية، وقد يكون العالمي الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر لم يكن له أي علاقة بأي شخص أسود البشرة.

قصة فيلم Oppenheimer

تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة الأمريكي روبرت أوبنهايمر العالم الفيزيائي ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف تمكن من تغيير مشروع مانهاتن.

وانتشرت بعض الشائعات التي أفادت بأن الفيلم سيمنع من العرض في اليابان لأنه يتناول قصة مخترع القنبلة الذرية التي ألقيت خلال الحرب العالمية الثانية وتسببت بخسائر بشعة في اليابان.



والجدير بالذكر ان الفيلم كان قد تعرّض للعديد من الانتقادات لاحتوائه على مشهد اباحي جنسي طويل يبلغ طوله حوالي10 دقائق الأمر الذي جعل هناك تساؤلات حول منع عرض الفيلم في الشرق الأوسط.



أبطال فيلم Oppenheimer: