الدكتورة خلود تواجه تهمة ممارسة الطب دون ترخيص وعقوبة بالسجن تصل لـ3 سنوات!

على ما يبدو أن هذه الفترة ليست الأفضل في حياة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وذلك بعدما قام أحد المحامين بتحريك دعاوي قضائية ضدها واتهامها بممارسة الطب دون ترخيص، وفي حال صدور الحكم من المحكمة بعد إثبات التهم الموجهة لها، قد تصل العقوبات للسجن 3 سنوات.

وكان المحامي الكويتي بشار النصار قد قام بنشر مقطع فيديو على سناب شات، أكد فيه أنه تقدم بشكوتين ضد الدكتورة خلود، الاولى ممارسة الطب دون ترخيص والأخرى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، وبحسب ما ذكر قد تصل العقوبة للحبس لمدة 3 أعوام.

وبحسب ما ذكرت بعض المواقع الأخرى التي نقلت آخر أخبار الدكتورة خلود، كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة مؤخرًا بسبب دواء للتخسيس قامت بالترويج والدعاية له، وتسبب لاحقًا في وفاة عروس كويتية قبل أيام من حفل زفافها.

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