الدكتورة خلود تواجه تهمة ممارسة الطب دون ترخيص وعقوبة بالسجن تصل لـ3 سنوات!

على ما يبدو أن هذه الفترة ليست الأفضل في حياة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، وذلك بعدما قام أحد المحامين بتحريك دعاوي قضائية ضدها واتهامها بممارسة الطب دون ترخيص، وفي حال صدور الحكم من المحكمة بعد إثبات التهم الموجهة لها، قد تصل العقوبات للسجن 3 سنوات.
وكان المحامي الكويتي بشار النصار قد قام بنشر مقطع فيديو على سناب شات، أكد فيه أنه تقدم بشكوتين ضد الدكتورة خلود، الاولى ممارسة الطب دون ترخيص والأخرى استصدارها رخصة مستوصف خاص فاقد للشروط، وبحسب ما ذكر قد تصل العقوبة للحبس لمدة 3 أعوام.
المحامي بشار النصار: الثلاث شكاوي الاولى جزائية وهي ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص تصل عقوبتها الى الحبس ٣ سنوات ضد الدكتور #مؤمن_سعد كفاعل اصلي والدكتورة #خيرية_السالم صاحبة عيادة #رويال_كلينك كشريكه له بالجرم على اعتبار ان اقامته على عيادتها والمفترض انه يعمل تحت اشرافها وعلمها وكذلك مجموعة من المشاهير الذين اعلنوا عن الدكتور والعيادة والشكوتين الاخريتين اداريتين ضد #دكتورة_خلود الاولى الى #وكيل_وزارة_الصحة بطلب تحريك الشكوى التأديبية ضدها لمخالفة قانون تنظيم مهنة الطب والاخرى الى #مديرة_ادارة_التراخيص بطلب وقف استصدار رخصة المستوصف الخاص فيها لفقدانها شروطه وباذن الله نحن مستمرون ولن يثنينا اي شي في احقاق الحق ونقولها باعلى صوت #نحن_باقون_هنا.. #خلود_امين #دكتورة_خلود #امين #فرح_الهادي #عقيل #عقيل_فرح #فرح_عقيل #عيادة #دعاية #فوز_الفهد #خلود_محمد #فاطمة_المؤمن #سناب #انستقرام #تويتر #صور #فيديو
وبحسب ما ذكرت بعض المواقع الأخرى التي نقلت آخر أخبار الدكتورة خلود، كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة مؤخرًا بسبب دواء للتخسيس قامت بالترويج والدعاية له، وتسبب لاحقًا في وفاة عروس كويتية قبل أيام من حفل زفافها.
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